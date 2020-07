Wie redt z'n hachje? De Bruyne record rijker? En welke clubs gaan Europa in? Dit staat er vandaag nog op het spel in de Premier League Minne Groenstege

26 juli 2020

13u20 4 Premier League Om 17u wordt de laatste speeldag in de Premier League afgetrapt. De kampioen (Liverpool) en eerste degradant (Norwich City) kennen we al, maar er is op de slotdag nog genoeg om voor te spelen. Zo aast Kevin De Bruyne nog op een straf record, moeten verschillende ploegen hun hachje zien te redden en zal ook duidelijk worden welke ploegen zich mogen opmaken voor Europees voetbal. Een overzicht.

Champions League en Europa League

Liverpool en Manchester City zijn al een tijdje zeker van een plek in de Champions League, maar de strijd om de laatste twee tickets wordt vandaag pas beslist. Dat zal vooral pijn doen bij Leicester City, dat sinds de vierde speeldag bij de eerste vier stond in de Premier League. Door de 3-0-nederlaag bij Tottenham zakte de ploeg van Youri Tielemans en Dennis Praet voor het eerst af naar de vijfde plaats.

Toch heeft Leicester het nog in eigen hand. De opdracht is simpel: winnen tegen Manchester United. Voor de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer, die sinds december bijna constant vijfde stond, is een gelijkspel genoeg voor een ticket voor het kampioenenbal. Als Leicester verliest, is Chelsea zeker van een ticket voor de Champions League. Chelsea stond sinds speeldag 10 altijd derde of vierde, maar kan het op de slotdag nog weggeven.

Voor de ploeg van Frank Lampard wacht zeker geen makkelijke wedstrijd, want nummer zes Wolverhampton Wanderers komt op bezoek op Stamford Bridge. De ploeg van Leander Dendoncker hoopt zich opnieuw te plaatsen voor de Europa League, maar José Mourinho kan zijn landgenoot nog passeren als Tottenham wint bij Crystal Palace en Wolves punten laat liggen bij Chelsea.

Mogelijk is de zevende plaats ook goed voor een ticket voor de voorronde van de Europa League, maar dan moet Chelsea op 1 augustus wel Arsenal verslaan in de FA Cup-finale. Arsenal staat tiende in de Premier League en kan zich alleen via de FA Cup nog plaatsen. Voor promovendus Sheffield United en Burnley, beiden op 54 punten, is Europees voetbal niet meer haalbaar.

Programma:

Leicester City - Manchester United

Chelsea - Wolverhampton Wanderers

Crystal Palace - Tottenham Hotspur

Stand:

3. Manchester United - 63 punten (+28)

4. Chelsea - 63 punten (+13)

5. Leicester City - 62 punten (+28)

6. Wolverhampton Wanderers - 59 punten (+13)

7. Tottenham Hotspur - 58 punten (+14)

Degradatie

Ook onderin is het nog razend spannend. Norwich City is al even gedegradeerd, maar welke twee andere clubs zakken mee af naar de Championship? Watford stond sinds maart op de zeventiende plaats, maar zakte na de nederlagen tegen West Ham United (3-1) en Manchester City (0-4) weer af naar plek 18. De verkeerde kant van de degradatiestreep.

Een geluk voor Watford is dat er voor tegenstander Arsenal niets meer op het spel staat, maar dat geldt ook voor de tegenstanders van Aston Villa en Bournemouth. De club van Bjorn Engels en Ally Samatta had de hoop al bijna opgegeven, maar pakte zeven punten uit de laatste drie duels en staat nu boven de streep. Tegenstander West Ham United speelde zich eerder deze week al veilig met een 1-1-gelijkspel bij Manchester United.

Bournemouth zal moeten winnen bij Everton en vervolgens moeten hopen dat Watford verliest bij Arsenal. Alleen dan zakt de ploeg van Arnaut Danjuma (ex-Club) na vijf mooie jaren in de Premier League niet terug naar het tweede niveau.

Programma:

West Ham United - Aston Villa

Arsenal - Watford

Everton - Bournemouth

Stand:

17. Aston Villa - 34 punten (-26)

18. Watford - 34 punten (-27)

19. Bournemouth - 31 punten (-27)

Wie wordt topschutter en bekroont ‘KDB’ zijn topseizoen?

Vandaag wordt ook de strijd om te topschutterstitel beslecht. Jamie Vardy ligt met 23 treffers op koers voor zijn eerste topscorerstitel in de hoogste Engelse klasse. De 33-jarige spits moet op de slotdag nog vrezen voor de goals van Southampton-spits Danny Ings, die thuis tegen Sheffield United speelt. Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang staat drie goals achter op Vardy. Mohamed Salah en Raheem Sterling staan op 19 treffers.

De kans dat Sterling en niet Kevin De Bruyne straks achter de bal gaat staan als Man City een penalty krijgt, is dus groot. De winger wil de kaap van de twintig immers ronden. ‘KDB’ wil dat ook, al gaat het in zijn geval om assists. De Rode Duivel staat nu op 19 beslissende passes in de competitie. Het Premier League-record staat op naam van Thierry Henry, die in 2002/2003 twintig keer de assist gaf voor een goal van een teamgenoot bij Arsenal. Sluit De Bruyne zijn topseizoen af met een record? Het antwoord krijgt u vanaf 17u!

