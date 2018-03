Wie betaalt 50 miljoen voor Alderweireld? TOTTENHAM ZET RODE DUIVEL IN DE ETALAGE Kristof Terreur in Engeland

20 maart 2018

08u17 2 Premier League De stekker eruit. Tottenham dringt niet meer aan op een contractverlenging voor zijn hoogst aangeschreven verdediger, Toby Alderweireld (29). Te grote kloof tussen vraag en aanbod, te veel gekibbel. De Spurs hopen straks op een jackpot van circa 50 miljoen euro. Exit Toby.

Straks, bij de Rode Duivels, krijgt Toby Alderweireld ongetwijfeld een vraag over zijn contractsituatie. Een dooddoener of sussend antwoord zal volgen: "Ik ben gelukkig bij Tottenham." Of toch zoiets. Liever schopt hij niet tegen te veel schenen, maar of hij volgend seizoen nog in Noord-Londen voetbalt, is allesbehalve een zekerheid. Gesprekken over een nieuw contract zijn immers op niks uitgedraaid.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN