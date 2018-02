West Hamdirecteur die Dendoncker naar Engeland wilde halen voorlopig geschorst nadat hij géén Afrikaanse spelers wilde transfereren Kristof Terreur in Engeland

01 februari 2018

10u48

Bron: HLNinEngeland 3 Premier League West Ham heeft transferverantwoordelijke Tony Henry op non-actief gezet. Daily Mail kon beslag leggen op een email naar een agent waarin hij duidelijk liet verstaan dat de club geen Afrikaanse spelers meer wilde. Toen wij daarmee werd geconfronteerd, vertelde de directeur dat hij geen Afrikanen meer wilde wegens een slechte attitude en de onrust die ze stoken. Henry was de drijvende kracht achter de interesse van de Hammers voor Dendoncker.

Opnieuw een stormpje in Engeland. West Ham heeft hoofd rekruteringen Tony Henry op non-actief gezet in afwachting van een intern onderzoek naar racisme en discriminatie. Uit een artikel in de Daily Mail bleek dat hij verscheidene agenten vertelde dat hij geen Afrikaanse spelers wilde aantrekken deze winter. Toen de krant hem daarmee confronteerde zei Henry vlakaf dat ze het aantal donkere spelers wilde beperken, omdat ze een slechte attitude hebben en onrust zaaien in de kleedkamer. De club bevestigt dat Henry voorlopig op non-actief is gezet. "West Ham tolereert geen enkele vorm van discriminatie", zegt een woordvoerder. Op de loonlijst staan momenteel acht spelers van Afrikaanse afkomst, waaronder Cheikhou Kouyate (ex-Anderlecht).

Henry reageerde ook in de Daily Mail: "Die beperking was niet ingegeven door racisme. Sommigen kunnen nu eenmaal een slechte attitude hebben. We hebben problemen gehad met Diafra Sakho. Als ze buiten de selectie vallen, zorgen ze voor onrust. Dat heeft niets met het ras te maken." Bij Sakho zijn het vooral zorgen buiten het veld. In 2014 moest het Marriott Hotel in Canary Wharf worden ontruimd na enorme rookontwikkeling uit zijn appartement. Sakho was vergeten dat hij een pot kokend water op het fornuis laten staan en stond rustig te douchen, toen het brandalarm afging. Ooggetuigen herinneren zich nog hoe een naakte man in paniek naar de lobby vluchtte bij de ontruiming.

Tony Henry was de drijvende kracht achter de interesse van West Ham voor Dendoncker. Hij ontdekte onze landgenoot vorig seizoen toen hij Henry Onyekuru een aantal keer kwam bekijken. In zijn zoektocht naar een nieuwe middenvelder gooide de ex-speler de naam van Dendoncker begin deze maand op tafel. Samen met assistent-trainer Stuart Pearce scoutte hij hem tegen Genk. West Ham ondernam gisteren in extremis nog een poging om de Rode Duivel weg te plukken uit het Astridpark, maar stuitte op een 'njet' van voorzitter Roger Vanden Stock. Twee aanbiedingen werden van de tafel geveegd.

