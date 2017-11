Wereldklasse en -faam, maar voor Eden Hazard is er niks veranderd: “Ik wil me gewoon goed voelen” Kristof Terreur in Engeland

23u30

Bron: HLNinEngeland 0 Photo News Premier League “I feel good”, lacht Eden Hazard. Het stemtimbre en het deuntje van James Brown moet u er zelf maar bij denken. Hazard op het ritme van een ‘feel good song’ door het leven, maar als het sportief fantastisch loopt, swingt het allemaal nog een beetje meer. Na de enkelbreuk is de Rode Duivel weer helemaal de ouwe. Hij draagt weer de stempel ‘wereldklasse’. Tovenaar van Chelsea.

Een opvallend beeld, dinsdag, voor de Bakcell Arena in Baku, Azerbeidjan. Aan de poorten bivakkeerden een tiental enthousiaste Azeri om een glimp op te vangen van de Chelsea-spelers. Tussen hen ook fans met roots in Iran, waarvan er zwaaide met een spandoek met het opschrift: ‘Ik vloog 7837 kilometers om Eden Hazard aan het werk te zien’. Het is dat effect dat de hij heeft. Een beetje tegen wil en dank is hij ’s werelds bekendste Belg. Groot geworden door zichzelf te blijven, simpel en grappig, en dat zonder een gesofisticeerde PR-machine achter zich. De wereldwijde uitstraling van Chelsea heeft hem een zetje gegeven, maar zijn onbevangen attitude en zijn voeten hebben de rest gedaan. Hij is het uithangbord van de club, sportief en commercieel – nog dat beetje meer sinds persoonlijke sponsor Nike mee aan boord klom op Stamford Bridge. Zijn aantal volgers op sociale media heeft ondertussen de kaap van de 25 miljoen overschreden. Geen andere Belg die qua bereik maar in zijn buurt komt. Bemind van in Australië tot in Amerika, van in Zuid-Afrika tot op de Himalaya. Groter in het buitenland dan in eigen gouw, ondanks die inhaalbeweging bij de Rode Duivels. Zijn stats sinds het WK in Brazilië in 2014 liegen nochtans niet: 31 interlands, 15 goals en 10 assists, tegenover 6 goals in de 51 interlands ervoor. Kleine jongen, grootste Belgische sporter in wereldaanzien.

De 7837 kilometer die twee fans vlogen om Hazard aan het werk te zien, waren dus niet voor niks. Als ‘valse 9’ schitterde Hazard met maatje Willian aan zijn zij. Hij lag met een splijtende pass aan de basis van de penalty die hijzelf omzette. Hij schudde een geweldige hakassist uit de sloffen en had nog een tweede keer kunnen scoren – een goeie redding van de keeper voorkwam dat. De teller bleef op 6 goals en 5 assists in 15 wedstrijden in het seizoen 2017-18. Om de 65 minuten is hij beslissend. Zijn nieuwe positie, kortbij Morata of in diens afwezigheid zelfs alleen diep, zit daar veel voor tussen. Nooit schoot hij zo met scherp, vandaar ook dat ex-Unitedvedette Rio Ferdinand, Chelseacoryfee Frank Lampard en mister Liverpool Steven Gerrard hem in de studio’s van BT Sport eensgezind de hemel in prezen: “Dat beetje magie in het elftal van Chelsea. De bepalende speler. Simpelweg wereldklasse.” Complimenten die ook Kevin De Bruyne eerder al meekreeg. Onze beste twee Belgen in de Premier League zijn gewoon top op hun manier. Koesteren maar, in plaats van wild te schreeuwen dat de ene beter is dan de andere. “Ik voel me gewoon goed”, vertelt Hazard. “100 procent. We spelen goed op dit moment, dus ja, alles is goed voor mij. Voor mij is er niets veranderd. Ik voel me hetzelfde als voor mijn blessure. Ik ben geen ervaringsdeskundige, maar soms laat een kwetsuur sporen na, zodat je niet meer helemaal dezelfde bent. Ik niet. Ik ben weer klaar om elke match te spelen en wanneer je vaak wint, helpt dat natuurlijk ook. Mijn vertrouwen is groot. Wij, en ook ik, hebben alles in eigen handen.”

340.000 euro per week

In Baku speelde Hazard de 540ste match uit zijn profcarrière – enorm veel voor een speler van zijn leeftijd. Op twee serieuze blessures na was hij altijd beschikbaar, maar de vele minuten op jonge leeftijd en de vele trappen die hij elke match moet incasseren, hebben ook hun sporen nagelaten op zijn lichaam. “Wanneer je drie maanden aan de kant hebt gestaan, zoals ik deze zomer, dan wil je gewoon terug op dat veld staan", zegt Hazard. "Het is nooit goed om geblesseerd te zijn, maar misschien was het eens goed voor mijn lichaam om even te rusten. Ik speel al tien jaar profvoetbal. Nooit heb ik een echt zware blessure gehad. Ik voel me goed nu, dat is het voornaamste. De kwetsuur is geheeld en ik kan me op de toekomst focussen.”

Chelsea wil van Hazard de bestbetaalde speler in de Premier League maken, met een loon van ruim 340.000 euro per week, maar die gesprekken zitten nog niet in een finale fase. Hazard houdt de boot nog even af. “Ik heb me altijd goed gevoeld bij deze club. Ik lig nog drie jaar onder contract. Als ik de drang voel om Chelsea te verlaten, zal ik dat doen, maar tot vandaag ben ik nog altijd een ‘Blue’. Iedereen weet dat ik als kind droomde van Real Madrid, maar ik zit hier nog altijd. Elk jaar opnieuw zijn er wel geruchten, maar nog geen enkele keer heb ik de nood gevoeld om te gaan. Toen ik bij Lille zat, werd ik constant aan PSG gelinkt. En hier is het niet anders geweest. Maar kijk, ik zit hier nog altijd.” Hazard kent zijn waarde, maaar is niet de speler die zich door centen laat leiden. In de discussies met de bond over de wedstrijdpremies was hij bereid veel geld te laten vallen - hij wilde bij wijze van spreken gratis komen voetballen. "Ik heb gewoon het geluk dat ik door mijn job veel geld kan verdienen", zei hij onlangs op de RTBF. "Maar ik loop niet met mijn rijkdom te koop en ik gooi ook het niet door ramen en deuren. Dat is een gebrek aan respect tegenover diegenen die minder verdienen."

