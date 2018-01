Hazard dient Bellerin (en Wenger) van antwoord over strafschop: "Geen herhaling nodig, dat was een penalty" Mike De Beck

17u00

Bron: BBC Sport 0 Getty Images Premier League De topper van gisterenavond tussen Arsenal en Chelsea was om duimen en vingers bij af te likken. Uiteraard werden er na de knotsgekke partij enkele fases uitgelicht. Zoals de strafschopfout van Hector Bellerin op Eden Hazard. Arsenal-trainer Arsène Wenger was absoluut niet te spreken over die gefloten elfmeter. "Zo kan je in een wedstrijd tien strafschoppen fluiten."

Eden Hazard had het aanvankelijk moeilijk in de topper tegen Arsenal, maar liet bij vlagen wel opnieuw flitsen van zijn klasse zien. Bij een 1-0-achterstand nam hij zijn team bij de hand en knokte hij Chelsea eigenhandig weer in de wedstrijd. Door slim een strafschop te versieren na een tik van Hector Bellerin en die dan ook nog zelf om te zetten. "We kregen opnieuw een absurde beslissing tegen", was Arsène Wenger na de partij niet te spreken over de prestatie van scheidsrechter Anthony Taylor. De Fransman vertelde zelfs dat hij "zelfmoord had gepleegd" als Arsenal de wedstrijd had verloren. In het slot miste Morata namelijk nog een enorme kans en trof Zappacosta de lat.

Na de partij werden de twee protagonisten voor de camera gehaald. Bellerin vertelde "dat we een herhaling nodig hadden" en dat " Hazard enorm snel is in de zestien". Eden Hazard zelf lachte eens. "Nee, we hebben geen herhaling nodig. Ja, dat was een strafschop." Bellerin lachte wat groen.

Maar vooral de penalty zat Wenger dus dwars. "Op mentaal vlak waren we geschokt en we hadden de partij kunnen verliezen, maar we hadden de middelen om terug te komen." In blessuretijd zette Bellerin zijn foutje recht en prikte hij de 2-2 tegen de touwen. "We weten wat we elk jaar krijgen. Kijk, sinds de start van het seizoen moeten we het slikken en vechten, daar kunnen we niks aan veranderen. Ik zeg dat het een absurde beslissing is, zo kan je in een wedstrijd tien strafschoppen fluiten."

