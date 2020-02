Weg de records, Liverpool verliest na 422 dagen nog eens Kristof Terreur in Engeland

29 februari 2020

20u25 16 Watford WAT WAT 3 einde 0 LIV LIV Liverpool Premier League Dan toch niet onoverwinnelijk in eigen land. Geen ongeslagen recordreeks. Geen verbetering van het aantal zeges op rij van Manchester City. Watford, degradatiekandidaat getraind door de bij OHL weggehoonde Nigel Pearson, gaf Liverpool drie flinke klappen om de oren. Gestuntel. Christian Kabasele vierde uitgelaten mee.

Liverpool wordt voor het eerst in dertig jaar kampioen. Daar bestaat geen twijfel over. Zijn coach, Jurgen Klopp, is gefocust op het einddoel, niet zozeer op de records die ze onderweg zouden kunnen oprapen.

Een aantal kunnen sinds zaterdagavond worden uitgeveegd. Liverpool blijft steken op 44 ongeslagen wedstrijden - de langst ongeslagen reeks blijft op naam van Arsenal (49). Het aantal dagen zonder nederlaag ook (537). Manchester City mag het record van aantal zeges op rij (18) delen met ‘The Reds’.

Een onherkenbaar Liverpool struikelde aan Vicarage Road. De eerste nederlaag sinds 3 januari 2019, tegen Man City. Daarna bleef het 422 dagen ongeslagen. Het eind van een magnifieke reeks. Alleen hadden ze niet verwacht dat ze bij Watford zou eindigen.

Zijn trainer wist niet wat hij zag. Klopp: “We waren niet goed genoeg. Watford mocht doen wat ze wilden. Goed gedaan. Een verdiende zege voor hen. We hadden veel sneller moeten spelen. Meer moeten bewegen. We waren niet flexibel genoeg. We wisten altijd dat we een match zouden verliezen. Maar ik had het niet zien aankomen.”

De beste verdediging in de @premierleague?🤔

Geen probleem voor @izosarr! 🤯⚽⚽ pic.twitter.com/dmgexq0Z4G Play Sports(@ playsports) link

Troy Deeney, een fysiek beest, pestte Virgil van Dijk en Dejan Lovren een hele avond. Ismaela Sarr, snelle Senegalees had een hattrick verdiend. Hij scoorde er twee en gaf een assist. Gesel voor de zo geroemde defensie van Liverpool.

Christian Kabasele had achterin controle over Roberto Firmino, Mo Salah en co. Ook invaller Divock Origi kon hem nooit verontrusten. Over die match gaan ze nog een tijdje spreken ten Noorden van Londen.

Het thuispubliek bezong zijn trainer, ‘Super’ Nigel Pearson. Bij Leicester legde hij destijds de basis voor het mirakelseizoen. Bij OHL, in de tweede klasse, werd hij nooit gelust met zijn Engelse manier van werken. Begin 2019 stuurden ze er hem door.

Na twee trainerswissels eerder op het seizoen gaf hij Watford weer een smoel. Zijn grootste triomf vierde hij zaterdagavond. Nu The Hornets nog in de Premier League houden.