Wéér trekt Liverpool het pleit naar zich toe: Firmino trapt in slotfase winner binnen in Wolverhampton ODBS

23 januari 2020

22u43 1 Wolverhampton Wanderers WOL WOL 1 einde 2 LIV LIV Liverpool Premier League Niet dat er nog twijfel over bestond, maar Liverpool pakt dit seizoen de titel in de Premier League. Zelfs een aartsmoeilijke verplaatsing bij Wolverhampton, waarin de ‘Reds’ na de pauze de mindere waren en de gelijkmaker slikten, weten ze nog te winnen. Met dank aan Firmino. Liverpool telt 16 punten voor op Manchester City en heeft ook nog een match minder gespeeld.

Dendoncker speelde de hele match maar zag Henderson al snel in zijn rug de 0-1 binnenwerken op corner. De assist kwam van de o zo begenadigde rechter van Alexander-Arnold. Dienst 22ste assist al dit seizoen, waarmee hij de lijst der assistgevers aanvoert. De Bruyne volgt op 15. Liverpool had het echter niet onder de markt en de gelijkmaker snel na de pauze kwam niet uit de lucht gevallen. Op aangeven van de Spaanse sneltrein Traoré kopte de Mexicaanse spits Jiménez machtig raak. Pas de eerste tegengoal voor Liverpool in acht matchen.

Wie dacht dat Liverpool dan toch nog eens puntenverlies zou lijden, kwam bedrogen uit. Na geweldig werk van Salah en een assist van Henderson, vlamde de vormzwangere Firmino knap binnen. Liverpool is nu al veertig (!) matchen ongeslagen. Origi mocht pas in de absolute slotfase invallen. Nochtans had dat vroeger gekund, maar na het uitvallen van Mané voor de pauze koos Klopp voor zijn Japanse aanwinst Minamino.