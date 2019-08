Wéér puntenverlies voor Man United, dat blijft steken op gelijkspel tegen Southampton AB/LPB

31 augustus 2019

15u25 0 Southampton SOU SOU 1 einde 1 MUN MUN Manchester United Buitenlands voetbal Na een gelijkspel tegen Wolves en een thuisnederlaag tegen Crystal Palace liet Manchester United nu ook punten liggen in Southampton. James opende de score voor United, Vestergaard legde de 1-1-eindstand vast. De balans oogt met een 5 op 12 mager voor de ploeg van Ole Gunnar Solskjær.

De wedstrijd kon nochtans niet beter beginnen voor Manchester United. Na tien minuten kwam het op 0-1 via Daniel James. De 21-jarige middenvelder dook de zestienmeter in en mocht ongehinderd uithalen. Dat deed hij op fantastische wijze, met een knal recht in de kruising. Zijn derde doelpunt in vier competitiewedstrijden. Knap.

‘The Red Devils’ konden hun overwicht echter niet verzilveren in een dubbele voorsprong en dat kwam hen duur te staan. Net voor het uur kopte Vestergaard de gelijkmaker tegen de netten. Southampton viel kort daarna met tien na een tweede gele kaart voor Danso. Maar de bezoekers sprongen niet efficiënt genoeg om met hun kansen. Zo bleef het 1-1. Manchester United beleeft een zwakke competitiestart.