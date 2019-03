Weer puntenverlies voor Liverpool na Merseyside-derby, City is alleen leider Redactie

19u01 0 Everton EVE EVE 0 einde 0 LIV LIV Liverpool Premier League Geen winnaar in de derby tussen Liverpool en Everton. De wedstrijd eindigde op een ontgoochelende 0-0. De gestarte Divock Origi kon de ban niet breken voor de ploeg van Jürgen Klopp. Manchester City wipt naar de leiding.

Bij Liverpool verscheen Divock Origi voor de tweede wedstrijd op rij aan de aftrap, na 63 minuten werd hij naar de kant gehaald voor Roberto Firmino. Met slechts twee zeges in de laatste zes wedstrijden is Liverpool met de punten aan het morsen in de Premier League en Manchester City lag al weken op de loer om het commando over te nemen. Het waren eveneens de Citizens die Liverpool begin januari hun voorlopig laatste nederlaag aansmeerden. In het Etihad Stadium werd het toen 2-1.