Weer een Rode Duivel naar China? Bod van ruim 10 miljoen euro op Moussa Dembélé Kristof Terreur

08 januari 2019

12u45

Bron: @HLNinEngeland 0 🇨🇳 calling. Talks still going one. #THFC #COYS pic.twitter.com/vM5yxVO0UC Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link Premier League De finale beslissing is nog niet gevallen, maar Beijing Sinobo Guoan pusht voor Moussa Dembélé. China lonkt. Er ligt een bod van meer dan 10 miljoen euro op tafel bij Tottenham.

Zoals u hier vorige week al kon lezen krijgt de Chinese competitie er mogelijk een Belg bij. Met Tottenham is er nog geen finaal akkoord bereikt, maar Beijing Sinobo Guoan heeft net als vorige winter zijn zinnen gezet op Dembélé. De club uit de Chinese hoofdstad zwaait net als toen met een lucratief meerjarig contract. Zo’n tien miljoen euro per jaar. Een aanbod dat de Rode Duivel (31) best ziet zitten. Zijn contract bij Tottenham loopt aan het eind van het seizoen af. Een deal lijkt de beste oplossing voor alle partijen. Als zijn club nog wat miljoenen aan hem wil verdienen, moet het nu gebeuren. Daniel Levy, krenterige voorzitter van Spurs, staat bekend als een hard onderhandelaar. Ook uit deze transfer wil hij munt slaan. Het is wachten op een overeenkomst. Bij Guoan is sowieso een van de vier plaatsjes voor buitenlanders vrijgekomen – Soriano trok naar Al-Hilal. Onderhandelingen lopen nog.

Dembélé hervatte vorige week, aan de zijde van Vertonghen, de groepstraining. Gescheurde enkelligamenten hielden hem twee maanden aan de kant. Het was de zoveelste blessure voor onze landgenoot, bij Spurs vooral geplaagd door kleine kwaaltjes. Acht jaar Premier League hebben hun sporen nagelaten. Zijn lichaam snakt naar rust. Minder wedstrijden, lagere intensiteit. Dembélé had vorige zomer al gehoopt om elders aan de slag te kunnen gaan, maar de hoge vraagprijs van de Spurs schrok Italiaanse clubs toen af.

Dembélé kan naast Yannick Carrasco de tweede Duivel in de Chinese topliga worden. Axel Witsel trok er deze zomer de deur achter zich dicht. (KTH)