Weer Belg naar Premier League: Aston Villa geeft Bjorn Engels een kans

Kristof Terreur in Engeland

12 juli 2019

07u16

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Nog een Belg erbij in de Premier League? Aston Villa zet vol in op Bjorn Engels. Een bericht dat ons uit goed bron wordt bevestigd. Het is wachten op de afhandeling van de transfer.

De laatste details moeten nog worden besproken. Een deal is er nog niet, maar de promovendus naar de Premier League hoopt de onderhandelingen vandaag af te ronden. Manager Dean Smith en sportief directeur Jesús García Pitarch volgen de ex-verdediger van Club Brugge (24) al enkele jaren. Smith probeerde hem vorig jaar zelfs naar vorige club Brentford te halen. Aston Villa betaalde de afgelopen dagen fors voor twee andere verdedigers, Tyrone Mings en Ezri Kosra, maar zijn trainer wil achteraan nog meer zekerheid. Vandaar dus de poging om Engels, die na een uitstekend seizoen door het Franse Reims definitief voor 4 miljoen euro werd weggeplukt bij Olympiakos. Ze vangen nu een veelvoud.

Voor Engels komt een droom wellicht uit. Van kindsbeen af is hij een fan van de Premier League en Arsenal. In het verleden klopte onder andere Fulham en Stoke City voor hem aan, maar nu krijgt hij mogelijk de kans om zijn carrière echt te lanceren in de meest gemediatiseerde competitie ter wereld en al het goede dat hem destijds werd voorspeld na zijn debuut bij Club te bevestigen.

Aston Villa betaalde eerder al 25 miljoen euro voor Clubspits Wesley.