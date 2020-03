Wedstrijd Man City-Arsenal uitgesteld vanwege coronavirus: spelers Arsenal in zelfisolatie IB

11 maart 2020

03u40

Bron: ANP 0 Premier League De Premier League-wedstrijd tussen Manchester City en Arsenal van vandaag is uitgesteld vanwege het nieuwe coronavirus. Dat melden beide clubs. Spelers van Arsenal zijn voor 14 dagen in quarantaine geplaatst, omdat ze in contact zijn geweest met Evangelos Marinakis (52), de eigenaar van de Griekse club Olympiakos en de Britse club Nottingham Forrest. Die heeft positief getest op het coronavirus.

Het is de eerste wedstrijd in de Engelse Premier League, die wordt uitgesteld vanwege het virus.

Arsenal laat weten dat bij het duel in de Europa League met Olympiakos dertien dagen geleden verschillende spelers van de Londense club contact hebben gehad met de Griekse eigenaar van Olympiakos, Evangelos Marinakis. “Hoewel de kans dat de spelers de ziekte Covid-19 hebben opgelopen extreem klein is, volgen we strikt de richtlijnen van de regering die voorschrijven dat iedereen die in nauw contact is geweest met een besmet persoon voor 14 dagen in zelfisolatie moet”, meldt Arsenal. “Hierdoor zijn de spelers niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen Manchester City en heeft de Premier League besloten dat de wedstrijd moet worden uitgesteld.”

De spelers van Arsenal zullen thuis blijven totdat de periode van 14 dagen voorbij is. Ook vier mensen uit de staf van de club die dicht bij Marinakis in de buurt zaten tijden de wedstrijd, zullen thuis blijven.