Watford en Tottenham komen niet tot scoren na penaltymisser Deeney en hands Vertonghen XC

18 januari 2020

15u23 1 Watford WAT WAT 0 einde 0 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Watford en Tottenham hebben de punten verdeeld op Vicarage Road: 0-0. De thuisploeg kreeg een strafschop na een handsbal van Jan Vertonghen, maar Troy Deeney liet de elfmeter onbenut.

Watford is aan een knappe reeks bezig in de Premier League. Na de negen op negen kwam vandaag Tottenham over de vloer. Uiteindelijk werd er in de kansarme partij niet gescoord, al waren beide teams wel dicht bij de overwinning.

Deeney had na een handsbal van Vertonghen de 1-0 aan de voet, maar Spurs-doelman Paulo Gazzaniga stopte de strafschop. In de extra tijd haalde debutant Ignacio Pussetto een poging van Erik Lamela nét van de lijn. Eindstand: 0-0.

January 14: Watford sign Ignacio Pussetto 📝



January 18: Pussetto makes a goal line clearance to keep Watford’s form going 😳 #WATTOT pic.twitter.com/ss6e4WO75t Banter FC(@ BanterFC5) link