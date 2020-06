Watford en Leicester delen de punten na twee waanzinnige treffers in het slot, Bayat is opvallende aanwezige KTH/NVE

20 juni 2020

15u29 3 Watford WAT WAT 1 einde 1 LEI LEI Leicester City Premier League Van Watford-Leicester (1-1) onthouden we weinig. Buiten die goals in blessuretijd - een schicht en een omhaal - en die ene speciale genodigde in de box van grote baas Gino Pozzo: die leek verdacht op Mogi Bayat, verstopt achter een mondmasker.

Christian Kabasele stond aan de aftrap. Youri Tielemans ook. Dennis Praet was met een blessure thuisgebleven. Op het uur pikte de camera er nog een bekende uit de Jupiler Pro League uit.

De focus lag op Watford eigenaar Gino Pozzo in de directors’ box, maar op veilige afstand zat ook ene Mogi Bayat, netjes verstopt achter een mondmasker. De zaakwaarnemer doet regelmatig zaken met het netwerk van de Pozzo’s. Hij is er graag gezien.

De matchen in de Premier League vinden achter gesloten deuren plaats. Buiten spelers, trainers, scheidsrechters, essentieel personeel, veiligheidsmensen, 40 journalisten en commentatoren, televisiecrew en bestuursleden zijn er in de protocols geen andere mensen toegelaten. Uiteindelijk bepaalt de club wie binnen mag.

Tielemans had geen geweldig impact op het spel. Na 75 minuten mocht hij gaan rusten. Het was wachten tot de extra tijd voor twee momenten van kwaliteit: een heerlijke schicht van Ben Chilwell in de bovenhoek. Vervolgens de omhaal van Craig Dawson op aangeven van Christian Kabasele - niet intentioneel zelfs. De eerste van Dawson voor Watford. Kabasele juichte uitbundig mee.

Doelpunten die niemand eigenlijk nog zag komen.

Meer statistieken vindt u op de website van SofaScore.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.