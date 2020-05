Watford-aanvoerder Deeney blijft uit angst weg van training: “Wil zoontje niet in gevaar brengen” Redactie

19 mei 2020

13u55

Premier League Troy Deeney, de kapitein van Premier League-club Watford, is niet van plan de trainingen bij zijn team snel te hervatten. Hij heeft schrik om zijn zoontje van 5 maanden te besmetten met het nieuwe coronavirus.

"We zouden deze week terug naar de club moeten gaan, maar ik heb aangegeven dat ik dat niet zal doen. Mijn zoon is vijf maanden oud en kampt met ademhalingsproblemen. Ik heb geen zin om naar huis te komen en hem in gevaar te brengen", verklaarde de 31-jarige ploegmaat van Christian Kabasele in de podcast ‘Talk The Talk'.

Etnische minderheden zijn in vergelijking met de demografische samenstelling van het Verenigd Koninkrijk oververtegenwoordigd op de afdeling intensieve zorgen. Dat gooide Deeney naar eigen zeggen op tafel tijdens een meeting tussen aanvoerders en de Premier League-bobo’s. “De kans dat zij ziek worden is vier keer zo groot. ‘Is er een extra screening voor hen?’, vroeg ik. Maar niemand kon mijn vragen beantwoorden. Niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat ze de informatie niet hadden.”

Deeney stelt zich dan ook vragen over de snelheid van ‘Project Restart’. “Ik kan tot halverwege juli niet naar de kapper, maar ik mag straks wel koppen in een strafschopgebied waarin negentien spelers staan.”

‘Project Restart’

Gisteren bereikten de twintig clubs uit de Premier League een akkoord over een medisch protocol; waardoor de spelers vanaf vandaag de trainingen kunnen hervatten. Daarbij moeten ze een rist voorschriften, zoals social distancing, respecteren. Volgende week moet in een tweede stap groen licht worden gegeven voor het toestaan van contacten op training. Een derde stap houdt het organiseren van wedstrijden achter gesloten deuren in.

