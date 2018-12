Wat een verrassing! Invaller De Bruyne lijdt eerste thuisnederlaag met City tegen Crystal Palace LPB

22 december 2018

17u40 2 Manchester City MCI MCI 2 einde 3 CRY CRY Crystal Palace Premier League Manchester City is op eigen veld verrassend onderuit gegaan in de Premier League. Crystal Palace ging met 2-3 winnen in Etihad. Kevin De Bruyne mocht na een uur invallen, maar zijn aansluitingstreffer kwam te laat. Voor City is het de tweede nederlaag van het seizoen en het eerste puntenverlies in eigen huis.

Een stunt. Een hold-up. Noem het zoals u wil, de zege van Crystal Palace in een na afloop verdwaasd kijkend Etihad. Was dit echt gebeurd? 24 procent balbezit hadden de troepen van Roy Hodgson in het eerste bedrijf, maar halfweg stond het wel 1-2. Schlupp met een gekruist schot, Townsend met het doelpunt van het jaar: Palace zette de 1-0 van Gündogan in geen tijd recht.

Ongerust hoefde Pep Guardiola nog niet te worden. De kansen zouden na rust wel volgen. Niét in het scenario voorzien: de 1-3 na 51 minuten. Wéér Townsend kopte tegen de paal, Walker stuitte Meyer foutief bij diens poging tot rebound. Milivojevic bleef kalm vanop de stip, voor City wachtte een lange achtervolging. De Bruyne werd na ruim een uur van stal gehaald, ook hij kon de bakens niet verzetten. Tot minuut 85: een voorzetschot van ‘KDB’ deed de hoop weer oplaaien. Een laatste stormloop werd ingezet, te laat om nog iets uit de brand te slepen. City is zijn maximum in eigen huis kwijt. De kloof met Liverpool, gisteren aan de winst in Wolverhampton, bedraagt nu vier punten.