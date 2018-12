Wat een ontlading! Divock Origi ontpopt zich tot grote held van Liverpool in Merseyside derby: “Ben in mezelf blijven geloven” Redactie

02 december 2018

18u01 3 Liverpool LIV LIV 1 einde 0 EVE EVE Everton Premier League Wat zal het hem deugd doen. De naam van Divock Origi galmde door Anfield. De Belg viel in de altijd beladen Merseyside derby in in het slot en ontpopte zich tot absolute held met de winning goal in minuut 96 (1-0). Een héél belangrijke treffer. Liverpool nadert zo opnieuw tot op twee punten van leider City.

Van afgeschreven bij Liverpool FC naar de held van de Merseyside derby! :heart_eyes::smiling_imp:@DivockOrigi pic.twitter.com/EPXrk09VuU Play Sports(@ playsports) link

Hij kreeg amper speelminuten de jongste maanden. Vanavond bewees Origi dat Klopp -de ontlading was ook bij de Duitse oefenmeester enorm- hem steeds achter de hand kan houden. De Rode Duivel mocht opdraven in minuut 84, waarna hij diep in blessuretijd Anfield deed daveren. Een schoonheidsprijs krijgt het doelpunt niet, maar een belangrijk doelpunt was het eens te meer. Na een verdwaalde bal op de dwarsligger reageerde Origi alert met een rake kopslag: 1-0. Even voordien trof de spits zélf nog de deklat na geharrewar.

Geruime tijd zag het er naar uit dat Liverpool twee kostbare punten zou verspelen. Kansen bij de vleet nochtans - ook aan de overzijde. Maar doelmannen Alisson en Pickford acteerden op een hoog niveau. Vooral André Gomes had áltijd voor 0-1 moeten zorgen halfweg de eerste helft. Liverpool ontsnapte.

“Het is een speciaal moment”, reageerde matchwinnaar Origi na afloop. “Speciaal voor de club, speciaal voor de stad. Het was instinct. Ik wilde gewoon tonen dat ik scherp was. Ik ben in mezelf blijven geloven. Ik heb moeilijke tijden gekend, maar ik ben ervoor blijven gaan.”