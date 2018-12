Wat een geweldige derby, maar wel eentje die Jan Vertonghen zo snel mogelijk vergeten wil: hij veroorzaakt penalty en pakt rood Hans Op de Beeck

02 december 2018

16u51 2 Arsenal ARS ARS 4 einde 2 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League De scalp van de buren, dat wou Arsenal deze namiddag. Na een meer dan felbevochten partij hadden ze die te pakken: 4-2, ondanks 1-2 achter bij de rust. Niet Kane, maar wel Aubameyang is de ‘King of the North’ in Londen: de Gabonese spits scoorde twee keer en is met 10 goals topschutter in de Premier League. Vertonghen was de pineut, met een domme handsbal in de zestien en in het slot ook een tweede gele kaart. Alderweireld stond verrassend niet in de basis. Tottenham moet Arsenal weer naast zich dulden.

. @Aubameyang7 inspireert @Arsenal tot een comeback! 🔥💪 pic.twitter.com/LTnMWn9AyI Play Sports(@ playsports) link

Wie dit seizoen Champions League-voetbal in Londen wil zien, moet in het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium zijn. Met dat opschrift maakten de Spurs de voorbije zomer reclame in onder andere de Londense metro. Iets te veel zout in de wonde van Arsenal. Het vernieuwde White Hart Lane is nog steeds niet af en vandaag had Unai Emery zijn 'Gunners’ zo hard opgenaaid, dat ze Tottenham in grote delen van de match uit het Emirates Stadium bliezen. Opvallend: Pochettino deed het zonder Alderweireld en zette Foyth naast Vertonghen centraal achterin. Waarschijnlijk om Toby wat rust te gunnen te midden een zwaar programma en zijn vertrouwen in de jonge Argentijn te bevestigen, maar zeker dat de Tottenham-coach zich die beslissing beklaagde, zo even voor de klok van vijf.

Tottenham was dikwijls niet bij machte weerwerk te bieden aan de pletwals van Arsenal. Het schoot zichzelf ook in de voet. Vertonghen, de voorbije twee seizoenen nochtans de sterkhouder achterin en nauwelijks in de fout, ging in een luchtduel met Mustafi met de hand naar de bal. Penalty en geel. Een elfmeter omgezet door Aubameyang. De Arsenal-sneltrein denderde voort, alleen de wagonnetjes achteraan konden niet altijd volgen. Tottenham counterde gevaarlijk en stond voor de pauze zowaar op 1-2. Eerst via een kopbal van Dier op vrije trap van Eriksen, snel daarna via een penalty omgezet door Kane. Wéér Kane, al zijn achtste goal ooit in de derby van Noord-Londen. Niemand die ooit beter deed in Premier League. Arsenal tot twee keer toe woedend: eerst omdat Dier ostentatief aan het vieren ging voor de thuisfans, met een flinke opstoot tussen beide spelersgroepen tot gevolg, daarna omdat Mike Dean een lichte contact tussen Holding op Son bestrafte.

Geen nood: na de pauze trok de rode trein zich weer furieus op gang. Aubameyang trof heerlijk raak en is de houder van een straffe statistiek: zijn laatste tien schoten op doel gingen er allemaal in. Heel straf. Niet veel later: balverlies Foyth en de ingevallen Lacazette die zijn schot via Dier en via de paal binnen zag gaan. Alderweireld keek op de bank stilzwijgend toe. Toen de Uruguayaan Torreira er twee minuten later 4-2 van maakte, lag Tottenham knock-out op het canvas. Voor Vertonghen werd de namiddag er niet leuker op. Bij een sliding waarin hij weliswaar de bal had, gleed hij ook door tot op het onderbeen van Lacazette. Dean gaf hem een tweede keer geel. Arsenal met 30 punten op gelijke hoogte van Tottenham, eentje minder dan Chelsea (dat eerder op zondag won van Fulham) maar ook alweer acht minder dan het ongenaakbaar ogende Manchester City. Dan toch geen superweek voor Tottenham na zeges tegen Chelsea en Inter. Deze derby wilde Arsenal het meer, moest het ook meer. En kreeg het ook terecht meer.

