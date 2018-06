Wat de Engelsen onmogelijk achtten, gebeurt toch: Fellaini tekent tot 2020 bij Man United SK/PJC/KTH

27 juni 2018

05u00 0 Premier League Eerst niet, dan wel. Marouane Fellaini (30) zal, zoals de kaarten vandaag liggen, zijn aflopende contract bij Manchester United dan toch met twee jaar verlengen, ondanks belangstelling uit binnen- en buitenland.

"Ik weet waar ik volgend seizoen zal spelen." ’t Was een hoogst mysterieuze Marouane Fellaini, gisteren tijdens zijn eerste persconferentie in Dedovsk. Hardop zeggen waar zijn toekomst ligt, deed de middenvelder van Manchester United niet. "Of ik dat op 1 juli wel zal doen? (grijnst) Ja..."

Engelse journalisten gingen meteen aan het speculeren. Zou het Arsenal worden, dat reeds gepolst had? Of toch een Turkse of zelfs Chinese club? Het snuffelende AC Milan misschien? Voor de Engelse collega’s was een verlengd verblijf bij José Mourinho, die nochtans hard had aangedrongen op een nieuwe deal, niet realistisch — Fellaini had volgens hen alle voorstellen afgewimpeld...

Fellaini, met grijns op het gezicht: "Nog ­tijdens het WK komt er duidelijkheid."

Eerste titel

Volgens onze informatie zal, zonder plotse ommezwaai in het hoogst gevoelige dossier, toch gebeuren wat de Engelsen onmogelijk achtten: Fellaini blijft Manchester United trouw. Sinds 2013 speelt hij er, met voor- en tegenstanders, maar van Mourinho krijgt hij veel respect — een ­belangrijk argument voor de eergevoelige Brusselaar, net als natuurlijk de interessante cijfertjes.

Daarnaast voelt Fellaini zich sportief en extrasportief thuis in Manchester. Hij heeft er zich gesetteld in de hippe regio en zou graag een eerste keer de Premier League winnen. Met Mourinho en ­Romelu Lukaku kán dat, meent hij, vandaar de ommezwaai om tot 2020 bij te tekenen. «Wat het ook wordt, mijn beslissing zal mijn prestaties op het WK niet beïnvloeden.»

Ook dát was trouwens een thema bij de media: gaat Fellaini na Rusland door als international? In aanloop naar het WK had hij in een interview met ‘Humo’ gezegd dat hij zou stoppen, maar die woorden slikte hij in. "Ik heb nog geen beslissing genomen", klonk het droog. "Ik denk eraan, maar het hangt van verschillende factoren af."

Ten eerste: het verloop van dit WK. Schijnbaar lachend zei hij: «Als we straks wereldkampioen worden, denk ik dat veel jongens hun afscheid zullen aankondigen.»

Voorts spelen ook de plannen van bondscoach Roberto Martínez mee: welke rol ziet de Spanjaard voor Fellaini, sinds het vertrek van Marc Wilmots nauwelijks ­basisspeler? "Ik zal met de trainer spreken na het toernooi. Tot dusver is dat niet ­gebeurd."

Voluit

Liever focust Fellaini zich nu op de laatste groepsmatch tegen Engeland, waarin hij in de basis staat. En wil winnen. "Via de tweede plek moeten we minder reizen, dat is een voordeel, maar we zijn eraan ­gewend om te vliegen. Engeland wordt een prima test. Tegen Panama en Tunesië winnen is logisch, nu zullen we zien hoe sterk we echt zijn. Alleen al daarom gaan we sowieso voluit. Ik ook."

Om geïnteresseerde clubs te charmeren hoeft Fellaini het niet te doen...