Waarom Pep Guardiola Kevin De Bruyne nog geen gegarandeerde starter durft te noemen Kristof Terreur in Engeland

10 februari 2019

11u02

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Even geduld a.u.b. Het testbeeld van Kevin De Bruyne (27) springt nog af en toe aan. Bij elk doelpunt, bij elke assist schreeuwen websites nu al meer dan een maand dat hij eindelijk terug is of weer de ouwe. Bijna, maar nog niet helemaal. Daarom ook dat Pep Guardiola hem op dit moment geen gegarandeerd basisspeler durft te noemen. Na vier maanden blessureleed gunnen ze hem rustig de tijd. Geen paniek.

De kans bestaat dat Kevin De Bruyne in de topper tegen Chelsea gewoon in de basis staat. Garanties krijgt hij echter niet. Is ooit anders geweest, maar er is een context. Schreeuw straks geen moord en brand als Pep Guardiola hem toch op de bank zet - de man heeft in het voetbal meer bewezen dan jij en ik. Noem hem evenmin ondankbaar voor wat De Bruyne vorig jaar in het titelseizoen voor hem heeft gepresteerd. Enkel het heden telt.

“We proberen de spelers zoveel mogelijk te controleren en te sparen”, zei zijn trainer vrijdag. “Ik wil dat hij zoveel mogelijk speelt. Daarom ook die vijf minuten tegen Everton. Hij was op die korte tijd fantastisch, maar ik wil dat hij dat niveau ook gedurende langere perioden vast kan houden. Als hij zo lang out is geweest, wil ik niet dat hij match na match na match speelt. Misschien kan ik hem geen basisplaats garanderen. Dat is best mogelijk. Wij selecteren op basis van prestaties.”

Topvorm

De impact van Kevin De Bruyne in het titeldebat is voorlopig beperkt gebleven. Die vier maanden blessureleed en bijna zes zonder voetbal schud je niet zomaar van je af. Na vijf basisplaatsen op rij en krampen in de laatste minuten tegen Arsenal kreeg hij gisteren rust. Hij is er nog niet helemaal en bovendien is Guardiola erg content over Bernardo Silva, die zich tijdens de afwezigheid van de Rode Duivel helemaal ontplooide. Nog meer kilometervreter dan KDB.

Ook Ilkay Gündogan flirt met zijn beste vorm. Viceaanvoerder David Silva is een zekerheid. Zijn creatieve compartiment zet zijn coach voor keuzestress. De agressie, vista, directheid en splijtende passes van De Bruyne heeft er geen een - dat geeft Guardiola ook toe. Alleen heeft zijn generaal nog wat meer tijd nodig. Pas eind deze maand, begin maart verwacht de coach een De Bruyne in topvorm. Een keer maakte hij nog maar de 90 minuten vol: tegen Huddersfield. Daarvoor was dat geleden van 14 juli 2018, Engeland - België op het WK. Bijna zeven maanden geleden.

De Bruyne heeft ze de voorbije weken ook zien passeren op zijn smartphone. De voorbarige conclusies die op het internet werden getrokken na elk doelpunt of elke assist. Die schreeuwerige titels dat De Bruyne eindelijk terug was. Hij wist wel beter. De context ontbrak immers. Guardiola liet De Bruyne bewust warmdraaien in de bekercompetities tegen ploegen uit lagere afdelingen of geroteerde Premier League-elftallen. De geleidelijke inbreng. “Zes maanden geleden zonder een volledige match is lang, hoor”, vertelde De Bruyne ons twee weken geleden na Burnley. “Echt lang. In de vorige matchen vond ik het nog gaan, maar nu had ik eindelijk het gevoel dat ik verder kon gaan. Niet zozeer de fysieke conditie - die is oké. ‘t Draait eerder om de scherpte. Waar ik in de vorige matchen net te laat kwam, arriveerde ik nu net op tijd. ‘t Is de eerste keer dat ik me echt fris voel. We zijn er bijna.” Na die demonstratie tegen Burnley kreeg hij weer een kleine terugslag. Normaal. De intensiteit van de Premier League, die hoger ligt dan in om het even welke competitie, heeft hij nog niet in de benen.

Afstandsschoten

De Bruyne brengt City iets anders bij dan zijn ploegmaats. Ziet openingen die anderen niet kunnen spotten.Splijtende passes. Lang of kort, breed of meteen diep. Manchester City heeft het zonder De Bruyne allesbehalve slecht gedaan, maar zijn kwaliteiten ontkent zijn trainer niet. Meer punch, meer diepgang, meer directheid, meer tempoversnellingen, meer variatie en een moordend schot van buiten de zestien. Geen speler op de loonlijst van een Premier Leagueclub die zo vaak raak trapt van buiten de zestien als de Rode Duivel. 60 procent van zijn goals zijn afstandsschoten, met links of met rechts. De voeten als voorhamer.

De komende weken en maanden hoopt De Bruyne zich ook in het serieuze werk te bewijzen. Nog even geduld a.u.b. ”De trainers zeggen dat ook altijd tegen mij. Ik heb misschien minder geduld dan hen. Moeten afremmen hebben ze me niet echt. Maar jij kent mij ook al tien jaar: ik wil altijd dat het beter loopt. Je wil snel weer naar dat oude niveau. Ik ben nooit zolang geblesseerd geweest. Dus dat is wel aanpassen.”