Waarom Lukaku Man Utd boven Chelsea verkoos: "Mijn vrienden stonden perplex" YP/ODBS

26 maart 2019

11u21

Bron: Otro 0 Premier League Romelu Lukaku is bij OTRO nog een keertje teruggekomen op zijn transfer van Everton naar Manchester United. “Mijn vrienden stonden perplex”, zei hij. Zij dachten natuurlijk dat hij terug zou keren naar Chelsea...

Het was dé transfersoap van de zomer van 2017: Romelu Lukaku verliet, na drie seizoenen waarin hij goed was voor 53 doelpunten, Everton en verkoos Manchester United uiteindelijk boven jeugdliefde Chelsea. De Mancunians betaalden initieel 85 miljoen euro voor Lukaku en met bonussen kan het bedrag uiteindelijk nog oplopen tot 101,8 miljoen. Per week zou Lukaku in zijn vijf contractjaren zo’n 226.000 euro verdienen, 12 miljoen bruto per jaar.

Watch @RomeluLukaku9 talk about one of the biggest decisions of his life in his episode of Six Steps, exclusively on OTRO. https://t.co/FocX4hlV8L #OurOtherClub pic.twitter.com/jYCKa3ZIp1 OTRO(@ OTRO) link

Bij Six Steps, een nieuwe reeks van nieuwsmedium OTRO, pakt Big Rom uit met een anekdote die zich afspeelde toen de transfer in een beslissende plooi kwam te liggen. “Er waren twee ploegen geïnteresseerd en ik was op stap met vrienden toen mijn telefoon rinkelde. Het was José Mourinho, maar dat liet ik mijn vrienden niet weten. ‘Ja, ja’, zei ik, gevolgd door ‘Oké boss’, waarna ik inhaakte. Mijn maats keken allemaal naar mij. ‘Waar ging dit allemaal over?’, vroegen ze, waarop ik zei dat ze zich met hun eigen zaken moesten bemoeien. ‘We ronden de transfer volgende week af. Dit is het bod, dit is wat er gaat gebeuren, bla bla bla. Ik wil nog die speler, die speler en jou in de spits. Zo gaan we dit afhandelen en ik zie je binnen twee weken in Los Angeles’, klonk het ook nog aan de telefoon.”

Andere ploeg

“Mijn vrienden hadden geen idee wie het was. Zij waren ervan overtuigd dat ik naar de andere ploeg (Chelsea, red.) zou gaan. Maar na onder meer zo’n telefoontje ga je aan het denken. ‘Dit is een pluspunt, dat is een pluspunt…’ Bovendien raakte Everton het niet meteen eens met Chelsea, waarna ik de knoop doorhakte. ‘Wat ga je doen?’, vroegen mijn vrienden. Ik leg vandaag mijn medische tests af, zei ik. ‘Wat, waar ga je heen?’ Iedereen dacht dat het het andere team zou worden, maar ik zei ‘Nah, ik ga naar Manchester United.’ Mijn maats stonden perplex. Ik tekende het contract en de deal werd afgerond.”

Lukaku miste door een voetblessure de EK-kwalificatiewedstrijden van onze Rode Duivels tegen Rusland (3-1) en Cyprus (0-2). United hoopt Lukaku klaar te stomen voor de thuismatch van zaterdag tegen Watford, een wedstrijd die het moet winnen in de race om de vierde stek en het bijhorende Champions League-ticket voor volgend seizoen. De Mancunians staan momenteel op een vijfde plaats, twee punten achter het nummer vier Arsenal en drie op nummer drie Tottenham.