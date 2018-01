Waarom kunnen voetbalclubs hun sterren, zoals Kevin De Bruyne, zoveel betalen? Handleiding bij de toplonen van voetballers De redactie

23 januari 2018

11u50

Bron: Eigen berichtgeving 24 Premier League Telkens een (Belgische) voetballer een miljoenencontract tekent, gaan we ‘en masse’ op de achterste poten staan. Of iemand het waard is om 300.000 euro of meer per week te verdienen zoals Kevin De Bruyne en of de miljoenensalarissen moreel verantwoord zijn, is een ander debat. Anderzijds: voetballers zijn niet de enige grootverdieners op de aardbol. In de laatste top-100 bestbetaalde entertainers en beroemdheden van Forbes staan 37 muzikanten, 30 sporters en voor de rest ook nog een pak acteurs en comedians. Iedereen betaalt mee. Handleiding bij de toplonen van voetballers.

Hoe betalen die clubs zulke hoge lonen?

De grootste voetbalclubs ter wereld zijn globale bedrijven die overal ter wereld inkomsten. Voetbal is een van de populairste sporten ter wereld en daar hebben de meest succesvolle clubs handig op ingespeeld. Door de wereldwijde verkoop van tv-rechten en commerciële tournee in Azië, Afrika en Amerika hebben de Europese clubs ook elders voet aan grond gekregen. Door een tv-contract dat jaarlijks miljarden opbrengt, staan de Engelse clubs erg stevig in de schoenen. In de top-20 van de bestverdienende clubs zijn de helft afkomstig uit de Premier League: Man United (676 miljoen euro omzet per jaar), Man City (527,7 miljoen), Arsenal (487 miljoen), Chelsea (428 miljoen), Liverpool (424 miljoen), Tottenham (356 miljoen), Leicester (270 miljoen), West Ham (213 miljoen), Southampton (212 miljoen) en Everton (199 miljoen). Zelfs een laagvlieger Bournemouth haalt de top-30.

Neem nu bijvoorbeeld Manchester United, dat met 676 miljoen euro in 2016/17 de grootste omzet van alle voetbalclubs boekte. United haalt 125 miljoen euro per jaar (19% van omzet) op uit de verkoop van abonnementen, tickets en andere inkomsten op matchdagen. 225,9 miljoen euro (33% van de omzet) is afkomstig van de tv-contracten die de Premier League heeft gesloten in Engeland en andere landen en de UEFA voor de Europese competities. 325,2 miljoen euro (48% van de inkomsten) vloeit voort uit commerciële activiteiten en sponsoring. Wereldwijd heeft Man United meer dan 70 commerciële partners. En omdat United globaal het sterkste voetbalmerk is, ondanks wisselvallige prestaties op het veld, zijn bedrijven bereid veel te betalen om met United te worden gelinkt.

