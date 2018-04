Waarom Jan Vertonghen naast De Bruyne staat te blinken in het Elftal van het Jaar in de Premier League Kristof Terreur in Engeland

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Zijn lichaamstaal is niet langer zijn kryptoniet. Er prijkt weer een rode S op de borstkas. Op zijn dertigste vliegt Jan Vertonghen hoger dan ooit. SuperJan is weer Spurs’ superheld, hij staat samen met Kevin De Bruyne in de het PFA Elftal van het Jaar, dat met de beste speler van het seizoen 2017-2018 en zijn trainer noemt hem een van de besten in Europa en nu staat. Zelfs Toby Alderweireld is onder zijn rode cape verdwenen.

Bij zijn komst naar Tottenham in de zomer van 2014 had trainer Mauricio Pochettino zijn huiswerk gemaakt. In zijn mapje met analyses van Jan Vertonghen zat ook een dvd-schijfje van de match tussen Liverpool en Spurs – of toch enkele bezwarende shots uit de spelerstunnel op Anfield. Met de handjes op de rug leunde Vertonghen voor de aftrap tegen een muurtje. Hij keuvelde met Nacer Chadli. Hij lachte. Hij wisselde enkele woorden met Luis Suárez, ex-ploeggenoot bij Ajax, en gaf hem vervolgens een stevige knuffel. Geen enkel spoor van spanning of rivaliteit, zo net voor een topper.

Een vroege owngoal van Younes Kaboul na twee minuten, waarbij een voorzet tussen de benen van Vertonghen door schoot, deed de perceptie over onze landgenoot keren. In de studio’s van ‘Sky Sports’ slepen de analisten het fileermes. Glenn Hoddle, voormalig Engels bondscoach en een Spurs-coryfee: "Ik vind Vertonghen een goeie speler, maar zijn houding in de tunnel stond me niet aan. I didn’t like him." Een stoel verder knikte collega-analist Graeme Souness instemmend. Spursfans voor de buis, achter hun computer of op hun smartphone volgden.

Stinkattitude

De reputatie van SuperJan, opgebouwd tijdens een sterk maidenseizoen en met zijn Supermandoelpuntenvieringen, kreeg flinke deuken. Zijn attitude stonk, klonk het op Twitter, riool der socialenetwerksites. Het was echter geen oordeel gebaseerd op die ene fase. Eén beeld in een spelerstunnel vertelt nooit het volledige verhaal. Er zijn wel meer spelers die een grapje of plaagstoot verkiezen boven de killersblik, maar de bemerkingen richting Vertonghen pasten in een breder plaatje. Zijn houding en lichaamstaal, alsof hij alles heeft opgegeven, waren in de weken ervoor meermaals in vraag gesteld. Niet het minst door zijn clowneske trainer van toen, Tim Sherwood. Na Vertonghens blunder op Chelsea schreef een journalist met een rechtstreekse lijn naar Sherwood dat de Rode Duivel niet zo goed is als hij zelf denkt.

"Mijn lichaamstaal is een drama", luidde de zelfanalyse van Vertonghen toen. "Ze laat duidelijk zien hoe ik me voel." Diep in zichzelf, zo weten mensen die met hem samenwerkten, is Vertonghen een perfectionist. Half werk vindt hij maar niks, maar als het niet loopt zoals hij dat wil, liet hij het tot voor kort helemaal lopen. Zijn lichaamstaal als groene kryptoniet – de enige zwakte van Superman. Het verschil tussen voetballen met de uitstraling van Clark Kent, journalist in pak met het brilletje, en diens alter ego met het openscheurende hemd, de brede borstkas en de rode cape.

Sneller dan voorheen

"Ik herinner me nog dat ik voor mijn komst een band bekeek van hem in een match tegen Liverpool, waarin Luis Suárez scoorde", zegt Pochettino. "Jan stond onhandig en kromgebogen in de tunnel. Toen ik hier arriveerde, is dat het eerste wat ik tegen hem heb gezegd: 'Waarom ben je zo? Zo’n lichaamstaal past niet. Je bent een krijger, verdomme, een warrior!' Zijn houding is de afgelopen drie jaar enorm verbeterd. We hebben er op training hard aan gewerkt. Jan en ik botsen regelmatig tijdens de oefensessies. Hij is intelligent, hé. Hij heeft altijd een antwoord klaar of hij zoekt naar een achterliggende reden."

Pochettino’s analyse botst compleet met die van zijn voorganger. "Eindelijk heeft Jan zich gerealiseerd hoe sterk hij wel is. Hij lijkt wel twintig. Hij is sneller dan voorheen, beter dan voorheen. Hij is zoals mijn nieuwe hond - een Rhodesian Ridgeback. Hij loopt zo makkelijk. Hij is een atleet die, als hij dat wil, tot zijn veertigste mee kan. Hij verdient alle lof."

Over de stinkende lichaamstaal van de recordinternational hoor je anno 2018 niemand meer piepen. Zelfs die ene pijnlijke uitschuiver in de Champions League, op Wembley tegen Juventus, heeft zijn reputatie niet gekelderd - zeker niet bij collega-voetballers: onder andere De Bruyne gaf hem zijn stem. SuperJan is herboren. Sinds twee jaar presteert Vertonghen constant op een hoog niveau. Ex-verdediger Jamie Carragher, een van Engelands beste experts, lichtte er onlangs tijdens een diepgaande analyse van Spurs de kwaliteiten van Vertonghen uit. Vooral de agressieve manier waarop hij tegenwoordig anticipeert en zijn defensie leidt. Het is een les voor elke aspirant-verdediger. Carragher: "Kijk hoe Vertonghen daar staat: lichtjes door de knieën gebogen, wachtend op die bal. Hij staat klaar om achteruit te lopen, klaar om vooruit te gaan. Moedig, maar tegelijk riskant, maar als verdediger moet je altijd voorbereid zijn op alles. Dat is hij."

Alderweireld wie?

De contractperikelen en zijn aanslepende hamstringblessure zullen er voor iets tussen zitten, maar op Tottenham wordt er niet meer geschreeuwd om Toby Alderweireld, tot november geroemd als een van de, zoniet de beste verdediger in de Premier League. Samen vormden beide Ajax-maatjes een ijzersterk duo, met Alderweireld als de speler die de meeste credits kreeg. Nu is het andersom. Vertonghen heeft Alderweireld onder zijn rode cape geduwd.

Pochettino: "Voor mij was Jan de voorbije jaren de meest regelmatige in mijn achterhoede. Een sleutelpion. Hij verdient alle lof van zijn coach. Ik ben zo trots dat hij dit niveau heeft bereikt. Niet alleen op het veld, ook ernaast. Naar mijn mening is hij een van de beste verdedigers in de Premier League. Bij uitbreiding zelfs in Europa. Hij heeft enorm veel kwaliteiten: fysiek en technisch. Nu is hij een complete speler geworden."

Logisch dat het SuperJan-lied op Wembley steeds luider gaat weerklinken bij een scherpe tackle: ‘Super, Super, SuperJan, Super, SuperJan, Super, SuperJan Vertonghen’. Hij vliegt weer uit.

