Waarom de vroege terugkeer van Kevin De Bruyne geen mirakelherstel genoemd mag worden Kristof Terreur in Engeland

07 oktober 2018

11u52

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Premier League Een pokerspelletje dat hij graag speelt. Pep Guardiola sloot vrijdag niet uit dat de pas herstelde Kevin De Bruyne (27) vandaag op de bank zit tegen Liverpool. Een uitspraak waarmee hij onder de huid kruipt van zijn tegenstander. De angstfactor De Bruyne, maar van een mirakelherstel is geen sprake.

De terugkeer van Kevin De Bruyne zorgt voor animo, moet gezegd. Al sinds maandag eigenlijk, toen de foto's van zijn eerste groepstraining sinds 15 augustus begonnen te circuleren. Zo gaat dat met een speler in de aanloop naar een topper tussen de twee titelfavorieten, nog meer als een club met de magnitude van Liverpool betrokken is.

De echokamers op het internet deden hun werk. Fans en complotdenkers zonder medische achtergrond denken de reden te hebben achterhaald waarom De Bruyne sneller dan verwacht weer op een veld staat, 52 dagen nadat hij dat scheurtje opliep in de mediale band van de rechterknie. Ongetwijfeld duiken er afbeeldingen, emoji's en video's van injectienaalden op als je de naam van de Rode Duivel in een zoekbalk ingeeft. Ongefundeerde suggesties over ongeoorloofde middelen dus. Een mythe die, nadat City-speler Leroy Sane begin dit jaar erg rap herstelde, een eigen leventje gaan leiden is zonder dat er afdoende bewijsmateriaal werd geleverd van een mirakel. Hoeft ook niet.

Sindsdien gaat dr. Ramón Cugat, Spaanse kniespecialist met wie Pep Guardiola graag samenwerkt en die ook de knie van De Bruyne onderzocht, door het leven als een wonderdokter. Cugat heeft van PRP-behandelingen zijn handelsmerk gemaakt. Injecties van gecentrifugeerd eigen bloed die een revalidatie zouden moeten versnellen. Procedures die door wereldantidopingagentschap WADA zijn gelegaliseerd en ook door menig andere club in de Premier League worden toegepast ondanks weinig sluitend bewijs over de helende werking ervan.

Sowieso snelle hersteller

Sowieso is de terugkeer van snelle hersteller De Bruyne geen medisch mirakel. Zelfs in 2008 keerden er spelers zeven tot acht weken na een gelijkaardige blessure terug in een selectie. Paul Scholes, Glen Johnson, Samir Nasri, Lucas Leiva, Daley Blind, Alex Oxlade-Chamberlain, Lionel Messi...: allemaal stonden ze weer op een veld binnen eenzelfde bestek na een blessure aan de mediale band. Volgens dokter Google ben je met een graad 3 blessure aan de mediale ligamenten ongeveer 8 weken out. Vakliteratuur en sportdokters zeggen hetzelfde, maar maak dat de massa maar eens wijs. Of de fans van een opponent. Liever geloven ze hun eigen theorieën.

Half augustus bestond even de vrees dat De Bruyne, in het geval van een operatie, tot vier maanden aan de kant zou staan, maar de uiteindelijke diagnose van de medische staf bedroeg tweeënhalve tot drie maanden. Toen viel al te horen dat hij in het meest positieve geval slechts twee maanden out zou zijn. De les uit zijn revalidatieverleden. In maart 2016, ook na een scheurtje in de mediale band, stond hij na 63 dagen weer aan de aftrap tegen Bournemouth. Een match die na een interlandbreak werd gespeeld, waarin hij de tijd had om zich fysiek klaar te stomen.

Bij City zeiden ze gisteren dat ze geen enkel risico zullen nemen. Medisch is De Bruyne perfect hersteld. Alleen heeft hij op conditioneel vlak nog een achterstand op te halen. De reden waarom hij niet werd opgeroepen voor de nationale ploeg. Niet scherp genoeg om binnen dit en 10 dagen een wedstrijd te starten. Toch speelde Guardiola op zijn persconferentie vrijdag graag het spel mee. "Hij trainde vandaag gedeeltelijk mee", zei zijn trainer. "Zit hij in de ploeg? Ja, hij traint met ons." Of hij in de selectie zit? Guardiola: "Dat zullen we zaterdag zien." Bij Liverpool mogen ze zich voorbereiden op een extra wapen. Of blufpokerde Pep?

“Laat hem maar komen”, reageerde Liverpooltrainer Jurgen Klopp. “Ik hou van hem als speler. En als mens. Toffe gast. Zijn talent, zijn technische kwaliteiten, zijn attitude en dan zijn gave om op het juiste moment de juiste beslissing te nemen. Hij is 27. Het beste moet nog komen.” Pour le petit histoire: Klopp probeerde onze landgenoot destijds, in 2013, naar Dortmund te halen. Jose Mourinho stak er een stokje voor.

Ondertussen gaat ook die andere smaakmaker van vorig seizoen, Mo Salah, vlot over de tongen. In de topper tegen Chelsea, vorige week, haalde Jurgen Klopp hem al na een uur naar de kant. De bewegingen zijn er nog altijd, de acties ook, maar in de zone van de waarheid lukt het minder. Een topschutter op zoek naar goals – voorlopig staat de teller op 3 in 10 officiële wedstrijden. “Hij heeft de lat voor zichzelf hoog gelegd na vorig seizoen, toen hij 44 goals maakte, dus ik begrijp dat de verwachtingen hoger liggen”, zegt Klopp. “Maar ’t is dat we toen niet zoveel doelpunten van hem hadden verwacht. Ik maak me geen zorgen. Ik ben relaxed. Mo werkt hard. Dat is het enige wat hij hoeft te doen voor mij.” Hij start zeker wel, ondanks discussies in debatshows of zijn trainer hem niet beter aan de kant schuift. Overdreven hysterie. In het verlengde van die 'snelle' terugkeer die er eigenlijk geen is.