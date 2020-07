Vuurwerk op én naast het veld: Liverpool wint laatste thuismatch met 5-3 (!) tegen Chelsea ABD

22 juli 2020

23u10 0 Liverpool LIV LIV 5 einde 3 CHE CHE Chelsea Premier League Fireworks. Op én naast het veld. Terwijl de fans van Liverpool net naast het Anfield-stadion vuurwerk afschoten, won hun club de laatste thuismatch van het seizoen met 5-3 van Chelsea. Het werd een spektakelmatch, mét prachtgoals.

Op slag van rust leek de wedstrijd gespeeld. Liverpool - met overmacht kampioen in de Premier League - had in minuut 43 een 3-0 bonus te pakken na een raket van Keïta, een meesterlijke vrijschop van Alexander-Arnold en een pegel van Wijnaldum. Maar Chelsea gaf zich niet gewonnen. The Blues, nog volop in de strijd om een Champions League-ticket, koesterden bij rust hoop dankzij een treffer van Giroud: 3-1.

Na de pauze duwde Liverpool nog even het gaspedaal in, wat resulteerde in een 4-1-voorsprong. Fimino kopte een gemeten voorzet van Alexander-Arnold tegen de netten. Chelsea-coach Lampard voerde drie wissels door, mét succes. Invaller Pulisic bediende Abraham en maakte er even later ook 4-3 van. Net buiten het stadion staken juichende Liverpool-fans vuurwerk af. Die titel moest gevierd worden. Alex Oxlade-Chamberlain zette de 5-3-eindstand op het bord. Na afloop van het duel mocht Liverpool de Premier League-trofee de lucht in steken tijdens een kampioenenceremonie zonder publiek.

De twee knapste goals:

Naby Keïta met een late inzending voor 'doelpunt van het seizoen'! 🚀🤯 pic.twitter.com/AV6uqPUMe7 Play Sports(@ playsports) link

Met de precisie van een sluipschutter! 🎯👌 pic.twitter.com/1bsTiEvRPE Play Sports(@ playsports) link

Lees ook:

IN BEELD. Liverpool-fans troepen samen aan Anfield om titel te vieren



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.