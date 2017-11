Vrienden stelen de show op Anfield: de dribbels van Hazard, de snelheid en efficiëntie van Salah Kristof Terreur in Engeland

20u41

Bron: HLNinEngeland 0 AFP Premier League De snelheid en dreiging van topschutter Mo Salah, de dribbels en het toverstokje van man-in-vorm Eden Hazard, de subtiele doch niet gemeende gelijkmaker van Willian in het slot. Liverpool en Chelsea deelden de punten, maar verwenden tegelijk. Een fair resultaat.

Dries Mertens over collega-Rode Duivel Eden Hazard in de weekendkrant van Het Laatste Nieuws: “Hazard, díe heeft iets speciaals. Zo vlot Messi van zijn tegenstander wegdraait, wél, dat kan Hazard ook. Op training kan ik daar echt van genieten. Wauw.” Zelfs de Liverpool-spelers keken in de vooravond met open mond toe hoe Hazard hen 45 minuten op een hoopje dribbelde. Lust voor het oog. De mooiste in de Premier League om naar te kijken als hij in vorm is. Zes geslaagde dribbels in de eerste 15 minuten, acht in de eerste helft. Alberto Tomba.

Hoeft het te verbazen dat Hazard een voet had in alle doelgevaar van Chelsea? Zijn spelversneller van een ploeg loerend op de counter. Simon Mignolet ging goed plat op een harde uithaal van zijn landgenoot: naar binnen kappen en dan trappen. Met een slinks passje binnendoor zonderde Hazard Danny Drinkwater voor het doel van Mignolet af. De Liverpoolkeeper deed net genoeg. Hazard kreeg het op de heupen toen Zappacosta een counter verknalde.

Klavan had geel verdiend toen hij aan zijn shirt ging hangen. Henderson legde hem over zijn knie. Als je hem niet kan volgen, schop je hem maar omver. De enkels en onderbenen van Hazard zijn het getokkel ondertussen gewoon: morgen weer licht gezwollen ledematen en extra verzorging. Na een tik van Mo Salah, vroeg in de tweede helft, trekkebeende hij een tijdje. Verloor hij daar zijn mojo? Erna zag hij nog nauwelijks een bal. Liverpool draaide de schroeven aan.

Mohamed Salah - wie anders - legde de topper in een eerste plooi. Met zijn tiende in dertien matchen en tegen de club die hem op zijn 21ste vastlegde, maar eigenlijk nooit in hem geloofde. De Egyptenaar vierde zijn doelpunt niet. Een beetje vreemd - was het om de honderden slachtoffers van de terreuraanslag in eigen land te eren?

Voor rust had Speedy Salah, de snelste speler in de Premier League met de bal aan de voet, al een waarschuwingsschot gelost. Hij krulde een schot langs de verkeerde kant van de paal - de arm van Courtois zat in de buurt. Bij zijn doelpunt, voorbij het uur, kreeg hij uiteindelijk hulp van Bakayoko, die voor de eigen zestien de bal nogal onhandig in de loop van ‘The Ox’ speelde en zo tot bij Salah. Die verschalkte de uitgelopen Courtois simpel. Een goal die in de lucht hing. De defensie van Chelsea begon stilaan te kreunen onder de druk.

Een zondagsvoorzet van invaller Willian bezorgde Chelsea uiteindelijk alsnog een punt op Anfield. Die viel over Mignolet aan de tweede paal in doel. Mooi doelpunt, maar zou hij dat hebben gemeend? Joker. Eden Hazard kreeg er een assist voor achter zijn naam. In zestien matchen heeft hij nu 6 goals en 6 assists. Mooie cijfers.

Na het laatste fluitsignaal vielen Salah en Hazard, uitblinkers bij hun respectievelijke ploeg mekaar in de armen en wisselden zoals aangekondigd van shirts. Hazard: “Op Chelsea zijn we destijds aan de praat geraakt. En nu is hij nog altijd mijn vriend. We zijn in contact gebleven, ook tijdens zijn periode in Italië.”

