Vragen bij het statuut van bankzitter Jan Vertonghen: Tottenham de boot in thuis tegen Newcastle

25 augustus 2019

18u47 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 0 einde 1 NCU NCU Newcastle United Premier League Bittere pil voor de Spurs. 0-1 tegen Newcastle, dat onder zijn nieuwe coach Steve Bruce 0 op 6 had. Joelinton scoorde halfweg de eerste helft, waarna de Magpies makkelijk standhielden. Pochettino hield Jan Vertonghen opnieuw uit de basis en dat zal hem ditmaal op beschuldigend vingertje te staan komen.

Tegen Aston Villa (3-1) en Man City (2-2) pakten de Spurs zonder goed voetbal nog punten, maar nu ook dat uitblijft weerklinken de kritische noten luider. Zoals waarom Vertonghen opnieuw op de bank zat. Davinson Sánchez, de centrale partner van Alderweireld achterin, zag er bij de tegengoal slecht uit toen Atsu een bal al te makkelijk over hem liftte en de vrijstaande Joelinton koel afwerkte. De eerste goal van de van Hoffenheim overgekomen Braziliaanse beer. Waarom Pochettino niet voor Vertonghen-Alderweireld kiest is een raadsel dat de Argentijn zelf levendig houdt door veelvuldig mist te spuien. Is hij niet volledig fit, traint hij niet aan de volle 100 procent wegens het uitblijven van een contractvoorstel of spelen er andere dingen?

Feit is dat de situatie weegt op (het voetbal van) Tottenham, met ook Eriksen in een gelijkaardige situatie. Samen met nieuwkomer Lo Celso werd de Deen er op het uur ingegooid, maar de scheve situatie omkeren zoals dat wel gebeurde tegen Villa lukte niet. Daarvoor was Newcastle te stug, te goed georganiseerd. Had ook Kane een off-day. Niet geholpen door ref Dean, toen Lascelles hem in zijn val tegen de grond werkte in de zestien. Moura miste nog de beste kans, al waren goeie mogelijkheden erg schaars. Dag om snel te vergeten voor Tottenham, dat volgende week de Noord-Londense derby in het Emirates speelt. Vuurwerk sowieso gegarandeerd.