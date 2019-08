Vooruitgang? Tribuneklant Batshuayi reist met Chelsea naar Norwich Kristof Terreur in Engeland

23 augustus 2019

15u51 0 Buitenlands voetbal Veel wil het niet zeggen, maar Michy Batshuayi reisde vanmiddag met Chelsea af naar Norwich. Hij maakt deel uit van de 20-koppige selectie, maar of hij voor het eerst dit seizoen – in de Premier League althans – op de bank zit, beslist Frank Lampard pas zaterdag.

Maandag bij de U23 maakte ‘Batsman’ een goeie indruk met een rabonapass en belangrijker nog, twee goals en assist. “Hij presteerde goed”, zei zijn trainer. “Hij haalde uit de match wat wij nodig vonden. Extra scherpte en fitheid. Hij werkte hard. We hebben Michy hard nodig. Ik wil concurrentie voorin. Hopelijk kan hij deze lijn verder doortrekken.”

Batshuayi schoot maandag na een onzichtbare start net voor rust wakker. Hij ruikt kansen. Doelman Kelleher haalde hem buiten de zestien neer met een wilde sliding, maar ‘Batsman’ krabbelde snel recht en legde de bal met een heerlijk lobje in de verste hoek. Een garantie op goals is hij altijd geweest - hij is dat minder in het samenspel en de pressing.

Na rust verdubbelde hij met een tik in één tijd de score. Lampard, aanwezig op Stamford Bridge, zag dat ook. De Rode Duivel, momenteel derde keus bij de grote jongens, wilde toen duidelijk een punt maken. Een hattrick lukte hem net niet. Kelleher zat er goed met de voet tussen. Afwachten of Batshuayi straks eindelijk weer bij de eerste ploeg op doel mag afstormen. Hij laat het hoofd alvast niet hangen.

Zowel tegen Leicester als Man United zat hij in de kern, maar viel hij uiteindelijk als negentiende man af.