Voormalige speler van Man City en Newcastle slaat de bal mis: "Waarom werd Dembélé nog niet opgeroepen voor Franse nationale ploeg?" Mike De Beck

21 februari 2018

11u01

Bron: talkSPORT 2 Premier League Pijnlijk momentje voor Joey Barton. De voormalige middenvelder van Manchester City en Newcastle United vergiste zich in een interview over onze landgenoot Moussa Dembélé. De middenvelder van Tottenham heeft al 73 caps op de teller, maar Barton vroeg zich af waarom onze landgenoot nog geen enkele wedstrijd heeft gespeeld bij de nationale ploeg van... Frankrijk.

Dembélé verkeert momenteel in uitstekende vorm en dat is ook Joey Barton niet ontgaan. "Hij is echt top", vertelde de 35-jarige Engelsman aan talkSPORT. "Er wordt veel over hem gepraat. Namelijk dat hij niet genoeg doelpunten maakt - waarvan ik denk dat het niet klopt - maar aan de andere kant is zijn rol in het team die van de eerste ontvanger. Ik denk dat hij ongelooflijke kalmte heeft getoond."

Waarop Barton in het interview de lijn trekt naar de nationale ploeg. "Is hij geen international? En heeft hij nog geen enkele cap voor Frankrijk?", vroeg hij zich af. Ook presentator Alan Brazil greep niet in. "Kan hij voor Frankrijk geselecteerd worden voor het WK?" Waarop de presentator het zelf ook niet goed wist. "Ik zie niet in waarom niet." Barton zag echter zijn fout al snel in. "Oh sorry, hij is Belg, niet?", corrigeerde hij zichzelf. "Er zijn zo veel Dembélés op dit moment." Wellicht dacht het duo aan de Fransmannen Ousmane Dembélé (Barcelona) en Moussa Dembélé (Celtic).