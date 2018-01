Voormalig keeperstrainer Courtois koestert geen wrok: “Hij is de compleetste van allemaal” Kristof Terreur in Engeland

Bron: Het Laatste Nieuws 8 Photo news Premier League Wrok dicteert zijn oordeel niet. Ondanks het feit dat Chelsea hem op vraag van Thibaut Courtois (25) in 2016 wegpromoveerde, blijft gerenommeerd keeperstrainer Christophe Lollichon overtuigd van de kwaliteiten van de Rode Duivel. Lollichon: “Qua combinatie van natuurlijke talenten is hij de compleetste van alle doelmannen. Hij heeft alles om zich met de allergrootsten te meten.”

Op Lollichons visitekaartje staat tegenwoordig ‘Hoofd van het Doelmannendepartement’ bij Chelsea, maar bij de eerste ploeg is hij niet meer betrokken. Acht jaar lang begeleidde de Fransman, die destijds op vraag van Petr Cech naar Londen kwam, de keepers in Londen. In het wereldje bouwde hij een reputatie op van een van de beste doelmannentrainers ter wereld wegens zijn geavanceerde trainingsmethoden. Een jaar werkte hij ook perfect samen met Thibaut Courtois. Tot er in september 2015 abrupt iets brak tussen coach en doelman. Een verschil in visie over de trainingsmethoden, mede ingefluisterd door de ernstige knieblessure die Courtois in 2015 tijdens een zware training opliep. Ondanks het feit dat baas Roman Abramovich hem hoog inschat, promoveerde het bestuur Lollichon in 2016 weg. Hoofdzakelijk om zijn beste doelman tevreden te houden.

Onder andere voor de Franstalige podcast ‘100% Foot Anglais’ liet Lollichon zijn licht schijnen over de keepers in de Premier League. Courtois bikkelt op de eerste rij mee, maar eerder in de luwte. Ederson, liberokeeper van Man City, en David De Gea, springveer van Man United, gaan met alle aandacht lopen. Niet helemaal terecht vindt Lollichon. Helemaal onbevooroordeeld is hij niet, maar op de vraag of De Gea de beste ter wereld is, komt hij verrassend uit de hoek. "Ik weet niet of je van een beste keeper ter wereld kunt spreken", zegt Lollichon. "Je hebt een top vijf. Diegene die voor mij nog altijd de meeste natuurlijke kwaliteiten heeft, en daar blijf ik bij, is Thibaut Courtois. Hij heeft gestalte, de snelheid, de vinnigheid, de explosiviteit, het uitvoetballen met beide voeten als hij vertrouwen heeft, de spanwijdte. Kortom alles. Met die complete waaier aan natuurlijke kwaliteiten steekt hij er een kopje bovenuit."

Als ik de vergelijking met Ederson mag maken: er zijn zaken die Ederson wel doet en hij niet. Misschien omdat hij anders gewoon is, misschien omdat de filosofie van zijn trainer anders is. Geen kritiek, wel vaststellingen. Als ik moet beoordelen op kwaliteiten zeg ik: Courtois; De Gea, die monumentaal sterk is op zijn lijn; Lloris, een beetje in dezelfde categorie als De Gea; en Ederson die, naar de filosofie van zijn trainer, het spel verdeelt. In mijn ogen mist hij wat gestalte, maar dat is een detail. Anders was hij een monster. Hij leest het spel bijzonder goed, is kalm met de bal aan de voeten en durft ervoor te gaan."

"Chapeau ook voor zijn integratie. Buiten Cech en Courtois heb ik geen andere doelman zich zo snel weten aanpassen aan de specifieke karakteristieken van de Premier League - De Gea had toch anderhalf jaar nodig. Een doelman die in Engeland top is, is overal top. Ondanks de weinige Engelsen in de Premier League blijft er toch iets Engels in het spel zitten: de crosses, de stilstaande fases en de tweede ballen. Daarom had ik ook Neuer hier eens bezig willen zien. Ik apprecieer zijn stijl. Hij hoeft zich nergens meer te bewijzen, maar toch... Hij staat enorm ver uit zijn doel in het veldspel, maar op standaardfases plakt hij vreemd genoeg bijna op zijn lijn. Dat zou in de Premier League dodelijk zijn.”

