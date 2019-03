Voorganger Lukaku bij United noemt Rode Duivel in één adem met... Xavi en Iniesta YP/KTH

02 maart 2019

10u12

Bron: Betfair 0 Premier League Romelu Lukaku was afgelopen woensdag de gevierde man bij Manchester United. De Rode Duivel, die dit seizoen moet knokken voor een plaatsje bij de Mancunians, scoorde twee keer in de met 1-3-gewonnen uitmatch tegen Crystal Palace en zijn prestatie heeft hem heel wat lof opgeleverd. De uitspraken van Dimitar Berbatov zijn misschien nog wel de opvallendste: de gewezen Bulgaarse goaltjesdief, al langer fan van Lukaku, noemt onze landgenoot in één adem met... Xavi en Iniesta.

Berbatov kan als spits best wel wat adelbrieven voorleggen. Zo verdiende hij zijn strepen onder meer bij Bayer Leverkusen (91 goals in 202 wedstrijden), waarna Tottenham Hotspur hem wegplukte in Duitsland. Bij de Spurs kwam hij in 102 wedstrijden tot 46 goals en dat leverde hem in 2008 een transfer op naar Old Trafford. Ook bij United vond hij in 149 wedstrijden 56 keer de weg naar doel en ook al was hij een heel ander (lees: luier) type dan Lukaku, toch is hij fan van onze landgenoot. “Ik loop hoog op met Romelu Lukaku en hij heeft zijn plaats in de basiself verdiend”, zo schrijft hij in zijn column bij Betfair. “Hij heeft er heel hard voor gewerkt, dat zag je in zijn wedstrijd tegen Crystal Palace. De twee goals die hij maakte, zijn loopacties, de passie die hij in zijn spel legde,... Zijn basisplaats was meer dan verdiend. Ik wil hem ook zien starten tegen Southampton.”

“En vergis je niet: hij kan niet enkel centraal uit de voeten”, gaat de lofzang verder. “In het moderne voetbal zijn er veel ploegen die met drie aanvallers spelen, die constant onderling switchen en zo de tegenstand verwarren. Lukaku kan als geen ander gebruik maken van de ruimtes die hij krijgt op de flanken, of dat nu van links of van rechts is... Hij heeft zo al een paar assists achter zijn naam. De bal die hij inspeelde naar Lingard tegen Liverpool bijvoorbeeld: er zijn er weinig die die pass zullen trappen. Het was alsof je naar Xavi of Iniesta keek. Lukaku is echt niet eendimensionaal, zoals de meeste mensen denken.”

Voor het eerst in zeven seizoenen moet de Rode Duivel echt vechten voor zijn plaats, maar dat neemt hij interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer schijnbaar niet kwalijk. Lukaku is in eerste instantie back-up voor Marcus Rashford en een optie op de flank, maar profiteert nu optimaal van de blessurelast voorin om zijn wil op te dringen. “Ik ben blij met mijn goals, blij met mijn prestatie, nog blijer met de zege”, zei hij woensdagavond na zijn dubbel tegen Crystal Palace. “Solskjaer is erg open en eerlijk in zijn communicatie. Hij houdt me hongerig. Als je naar mijn carrière kijkt, zal je zien dat ik altijd topspitsen in mijn buurt had die me hielpen. Van Ole steek ik ook veel op. Elke dag is er een om bij te leren, een andere om je te verbeteren.”

Lukaku trapte zich op zijn vijfentwintigste in de top twintig van de best scorende spitsen ooit in de Premier League. Hij laat onder meer grote voorbeeld Didier Drogba (104 goals) achter zich, al kon die wel pronken met een gevulde collectieve prijzenkast - die van Big Rom is nog leeg. Nog achter Lukaku in de ranking: Ruud van Nistelrooy (95), Solskjaer (91), Fernando Torres (85), Cristiano Ronaldo (84) en Luis Suárez (69), maar de meesten speelden veel minder lang in de Engelse topklasse dan Lukaku. Sommigen hadden ook een veel scherpere ratio van minuten per goal. Met een goal elke anderhalve match zit Lukaku net onder de absolute topafwerkers. Sergio Agüero, het Argentijnse Jerommeke van Man City, is de strafste van allemaal.