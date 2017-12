Voor het eerst na 7 jaar Messi & Ronaldo: hattrickheld Harry Kane is de beste schutter in 2017 Kristof Terreur in Engeland

Bron: HLNinEngeland 23 Photo News Premier League Drie goals, twee mijlpalen. Voor het eerst sinds 2009 is de hegemonie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo doorbroken als productiefste schutters over een kalenderjaar. Harry Kane wiste deze middag niet alleen een Engels record van Alan Shearer uit, hij is ook de beste doelpuntenmaker in, voor club en land. 2017, het jaar van 'The Hurricane'. Tottenham won uiteindelijk met 5-2 tegen Southampton na een waar spektakelstuk, al viel Moussa Dembélé na rust wel uit met een blessure.

Zo af en toe, ten laatste om 23u, licht er op de iPhone van Harry Kane een WhatsAppbericht op. Afzender: Mauricio Pochettino, zijn trainer bij Tottenham. De Argentijn weet dat zijn spits een student is van het spelletje. Een die van elke training geniet, een die nablijft om zijn mindere punten bij te schaven en een die graag naar aanvallers uit het heden en verleden kijkt. "Ik stuur hem video's van doelpunten of andere interessante spelsituaties", zegt Pochettino. "Op elk uur van de dag." Onder zijn vleugels is Kane uitgegroeid tot een krijger. Een doelpuntenmachine die op geen enkele manier te vergelijken valt met de speler die hij drie jaar geleden was: een 'dikkerdje' met een vetpercentage van 18 procent en de gewoontes van een speler in de dertig, omdat hij na enkele uitleenbeurten niet beter wist. Trainer en aanvaller hadden in de eerste maanden geen klik - verre van. Tot ze mekaar na enkele duchtige conversaties vonden en Kane met de ogen en oren begon te stelen. Vooral met zijn luisterbereidheid en de gave om alles op te steken wat hem werd verteld, maakte hij het verschil. Gestaag klom het jeugdproduct van de Spurs op: van een wonder van een seizoen tot de scherpste spits in de Engelse topklasse.

One season wonder! #COYS pic.twitter.com/R6jLSl2bAJ Jan Vertonghen(@ JanVertonghen) link

Warrior

"Harry is altijd een warrior geweest", zegt Pochettino. "Hij had het in zich, alleen wist hij het niet van zichzelf. Hij heeft die mentale kracht om aan de absolute top te blijven. Puur op karaktersterkte, wil en ambitie is hij de beste speler in de wereld in mijn ogen. Zijn focus ligt volledig op het voetbal. Hij is als eerste op training en als laatste weer weg. Als iemand uit het voetbal hier op bezoek komt, is hij de eerste om met hem te praten over het spelletje. Hij zit ook graag bij de trainersstaf. Hij luistert. Hij participeert in de discussies. Soms heb ik het gevoel dat er voor hem niets anders bestaat dan voetbal."

Dat hij de beste ter wereld kan worden, krijgt Kane regelmatig van zijn trainer te horen. Kane: "Daar lachen we wel eens mee. Ik weet ook dat als hij dat op een persconferentie zegt, hij gewoon mijn zelfvertrouwen wil oppompen. Soms zendt hij me een bericht om te tonen wat hij tegen de pers over mij heeft gezegd. Maar daarop volgt altijd nog de boodschap: we moeten harder werken, nog beter doen."

Record Shearer

Lionel Messi scoorde in de Clásico vanop de stip zijn 54ste in 2017 voor club en land. Eén meer dan Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani en Robert Lewandowski. Alleen een man deed nog beter: Harry Kane. Hij doorbrak de hegemonie van Messi en Ronaldo met een hattrick tegen Southampton (5-2) - zijn achtste in 2017. De Engelsman is klaar om de hemel te bestormen: hij wil de meest productieve zijn. Niet alleen in Engeland, waar hij in de Premier League het record van Alan Shearer uit 1995 van 36 Premier Leaguegoals naar de prullenmand verwees.

Op zijn vierentwintigste heeft hij net als leeftijdsgenoot Romelu Lukaku - ze verschillen twee maanden - de kaap van de 100 Premier Leaguegoals in zicht. Alleen, Kane had daarvoor een pak minder matchen nodig: 96 goals in 135 voor Kane versus 95 in 205 voor Lukaku. Verschil moet er zijn. De Rode Duivels zijn in Rusland alvast gewaarschuwd voor 'The Hurricane'. "Ik zou hem voor geen enkele andere spits willen ruilen", zegt ploegmaat Toby Alderweireld. "Ik ben bevoorrecht getuige. Als ik in de zeven tegen zeven tegen hem sta, weet ik dat het lastig wordt. Ik zie hoe Harry traint en voor zijn sport leeft. Hij is enorm sterk, loopt erg slim, weet zijn lichaam goed te gebruiken, is tweevoetig, links en rechts, heeft een goed kopspel en werkt zich te pletter voor de ploeg. Bij een spits ontbreekt er vaak een van die elementen, maar Kane heeft het allemaal. Een topspits. Dat bewijzen ook zijn cijfers." Sinds vanmiddag staat zijn naam voor het eerst boven de allergrootsten. "Ik hoop dat 2018 nog béter wordt". Alderweireld over hem: "Hij wil gewoon de beste ter wereld worden." Zo gezegd, zo gedaan.

