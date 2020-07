Volledige statement van het TAS: “Boete van 10 miljoen euro, binnen 30 dagen te betalen aan de UEFA” Redactie

13 juli 2020

11u19 1 Premier League Het is beslist : de uitsluiting van Manchester City uit de Champions League wordt opgeheven, alleen een boete van 10 miljoen euro moet worden opgehoest. 20 miljoen minder dan oorspronkelijk. Lees het volledige statement van het TAS hieronder.

“Het internationaal sporttribunaal (TAS) heeft een beslissing genomen in de zaak tussen Manchester City Football Club en de UEFA. Het gaat om een klacht van Manchester City tegen de uitspraak van de adviserende kamer van de financiële controle-instantie van de UEFA van 14 februari 2020, waar werd gesteld dat de club is ingegaan tegen de licentieregulering en financiële spelregels, en dat het daarvoor gestraft wordt met de uitsluiting van Europees voetbal in de komende twee seizoenen, met daarbovenop een boete van 30 miljoen euro.”

“Het panel heeft de afgelopen dagen beide partijen gehoord, samen met getuigen en experts. Het TAS heeft overlegd en besloten dat de beslissing van 14 februari 2020 aan de kant moet worden geschoven, en vervangen door het volgende:

A) Manchester City heeft Artikel 56 van de licentieregulering en financiële spelregels overtreden,

B) Manchester City ontvangt een boete van 10 miljoen, binnen 30 dagen te betalen aan de UEFA.”

“Het TAS benadrukt dat het grootste deel van de gerapporteerde overtredingen ofwel niet vastgesteld waren, ofwel buiten de vastgelegde termijn vielen. Omdat de aanklachten omtrent het verbergen van aandelen belangrijkere schendingen waren dan aanklachten over het belemmeren van onderzoek, is het niet gepast om een schorsing tot deelname aan de UEFA-competities op te leggen aan Manchester City, puur gebaseerd op het falen om deel te nemen aan het onderzoek van de financiële controle-instantie van de UEFA.”

“Hoewel, in overweging nemend i) de financiële bronnen van Manchester City, ii) het belang van medewerking bij onderzoeken, en iii) het negeren door Manchester City van die principes en de obstructie van het onderzoek door de club, heeft het TAS panel beslist dat een significante boete moet worden opgelegd aan Manchester City. Het is gepast om de initiële boete te reduceren met 2/3e, tot 10 miljoen euro.”

“Het volledige verslag met redenen wordt binnen enkele dagen gepubliceerd op de website van het TAS.”

