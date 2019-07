Volgt De Bruyne Kompany op als kapitein van Man City? “Als het team dat wil, graag” ODBS

17 juli 2019

21u44

Bron: AP 0 Manchester City In een oefenduel op Aziatische bodem tegen West Ham heeft Kevin De Bruyne zijn eerste minuten voor Man City gemaakt dit seizoen. KDB viel na de pauze in en had een assist voor de laatste goal in huis. City won met 4-1. Achteraf gaf Kevin De Bruyne toe niet weigerachtig te staan om Vincent Kompany op te volgen als kapitein van City. “Als het team dat wil, dan aanvaard ik dat graag.”

“Spijtig genoeg, maakt dat deel uit van het leven”, aldus De Bruyne over het vertrek van Kompany. “In het voetbal weet je dat spelers vertrekken, zeker als ze al elf jaar bij een club zijn. Het gaat ook allemaal zo snel. Toen ik hier aankwam, was ik een van de jongsten. Nu ben ik misschien al de vijfde oudste. De kapiteinsband? De voorbije twee jaar was ik een van de ‘onderkapiteins’ en als de ploeg dat wil, ga ik die uitdaging graag aan. Maar eerst moet daar over gesproken worden binnen de ploeg en de club. Als iedereen terug is (Agüero is na de Copa América nog op vakantie, nvdr), is dat pas aan de orde.”

Guardiola liet al weten dat de spelers zullen beslissen wie de nieuwe kapitein wordt. Vorig jaar was De Bruyne vijfde in de rang der kapiteins, na Kompany, David Silva, Sergio Agüero en Fernandinho. Waarschijnlijk gaat de band naar de Spanjaard Silva in zijn laatste jaar als ‘Citizen’.