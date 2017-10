Voetbalster (25) vertelt hoe Premier League-speler haar probeerde te verkrachten: "Plots lag ik halfnaakt onder hem"

TLB

18u09

Bron: ok.co.uk 0 Facebook Alexandra Nord. Premier League De Zweedse Alexandra Nord (25) heeft op haar blog bekendgemaakt dat een voetballer uit de Premier League vijf jaar geleden geprobeerd heeft om haar te verkrachten. Nord vond de moed om haar verhaal te doen in de #metoo-actie, waarbij mensen in de nasleep van het seksschandaal rond Hollywood-regisseur Harvey Weinstein getuigden over hun ervaringen met onaanvaardbaar seksueel gedrag.

Het verhaal speelt zich af in 2012, in Londen. Nord was nog maar net naar de Engelse hoofdstad verhuisd en voetbalde voor het vrouwenteam van Queens Park Rangers (QPR). De Zweedse ging samen met een vriendin regelmatig de beentjes strekken in een nachtclub in de Londense wijk Mayfair. In een discotheek waar ze af en toe kwam, leerde de toen 19-jarige Zweedse een profvoetballer kennen.

"Hij stelde zich aan me voor, maar zijn naam deed geen belletje rinkelen", doet Nord het verhaal. "Ik vond hem niet aantrekkelijk, maar hij vertelde me dat hij bij een Spaanse club voetbalde en zo hadden we toch meteen een gespreksonderwerp. Ik ging aanvankelijk echter nooit in op de avances die hij maakte."

Avances. Meervoud. Want Nord liep de voetballer meermaals tegen het lijf in het Londense nachtleven. En eigenlijk was ze wel geflatteerd door de aandacht die ze van hem kreeg, bekent ze. "Hij dumpte ooit een meisje toen hij me zag staan, maar toch voelde ik me niet aangetrokken tot hem."

Een maand later ging Nord echter toch overstag. De blondine voelde zich naar eigen zeggen niet lekker en ze zocht de uitgang van de nachtclub op om een vriendin te bellen. Maar eens buiten zag ze hoe de voetballer haar opwachtte in zijn Lamborghini. "Ik mocht in zijn auto op mijn vriendin wachten en hij overtuigde me om iets te gaan eten. Ik maakte hem wel duidelijk dat ik om 3 uur opnieuw aan de discotheek moest zijn."

Maar één kamer

Toch kon de ongenoemde voetballer Nord overtuigen om naar een hotel te gaan. "Hij beloofde wel dat we elk onze eigen kamer zouden hebben", gaat de voetbalster voort. Maar dat was niet het geval. "Eens boven bleek dat hij toch maar één kamer geboekt had. Ik was te moe om daar tegenin te gaan en vluchtte niet. Ik was in een vreemde stad en had er vertrouwen in dat hij niets zou proberen."

Maar dat vertrouwen bleek onterecht. "Ik was met mijn kleren aan op bed gaan liggen, maar 's ochtends werd ik halfnaakt wakker. Hij lag op mij, met lichaamsdelen op plaatsen waar die niet zouden mogen zijn zonder mijn toestemming."

Nord was eerst woedend, maar daarna werd ze overmand door schaamte. "Ik schaamde me omdat ik dacht dat ik misschien ergens mee had ingestemd. Maar dat leek en lijkt me sterk, want ik wilde hoegenaamd niet in die situatie terechtkomen. Ik had hem zeker geen toestemming gegeven om me aan te raken."

Manager vraagt om te zwijgen

"De man bleef me betasten en uiteindelijk rende ik de kamer uit en trok ik naar de receptie. Daar werd een taxi gebeld, die zou worden betaald door het hotel. Maar daarmee was de kous nog niet af. Na de feiten werd ik nog gecontacteerd door de manager van de speler. Van hem kreeg ik te horen dat ik moest zwijgen, omdat de carrière en het huwelijk van zijn cliënt anders in gevaar zouden komen. Door #metoo durf ik nu eindelijk toch mijn verhaal te doen."

Nord voetbalt intussen niet meer voor QPR. Ze maakte recent wel haar opwachting in het televisieprogramma 'The Bachelor'.

rv Alexandra Nord doet het straffe verhaal op haar blog.