Vincent Kompany ziet Solskjaer opdagen op liefdadigheidsevent ter ere van zijn tiende jaar als speler van Manchester City ODBS

05 februari 2019

12u34 0 Premier League Alles peis en vree in Manchester, het is ooit anders geweest. Ter ere van het liefdadigheidsevent ‘Tackle 4MCR’, om Vincent Kompany’s tienjarige carrière bij Manchester City te vieren ook, daagde zelfs Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer op.

De Noor pakte ook uit met een speech: “Vandaag is het niet blauw of rood dat telt, maar Manchester. Dit gaat om de daklozen, om geld in te zamelen voor hen. Ik woon en werk nu al enkele maanden in het stadscentrum en zie dagelijks mensen die buiten moeten overnachten. Dat is iets waar we samen tegen kunnen strijden.” Ook Kevin De Bruyne, in het bijzijn van zijn vrouw Michèle Lacroix, en Pep Guardiola met partner waren prominent aanwezig.

Toen Liverpool later op de avond slechts kon gelijkspelen bij West Ham, werd de glimlach op de gezichten van zowel de spelers van Man City als die van Solksjaer, nog wat groter. De gastheer van de avond was niemand minder dan Gary Lineker. Op de gastenlijst onder andere Noel Gallagher, notoir fan van de ‘Citizens’, en Andy Burnham, de burgemeester van Manchester. Ook vader Pierre Kompany, zelf burgemeester van Ganshoren, tekende present. Kompany, wiens contract eind dit seizoen afloopt in het Etihad Stadium, vond het geweldig dat Solskjaer van de partij was. “Een echte geste van klasse", aldus ‘Vince the Prince’ in de Manchester Evening News. “Natuurlijk weet iedereen dat er grote rivaliteit is tussen beide clubs, maar het zegt veel over dit event dat op een avond als deze onze agenda’s gelijk lopen. Ik denk dat het noodzakelijk is voor deze stad om boven die rivaliteit te staan en de problemen samen aan te pakken.”

Manchester United kan City op sportief vlak nog een grote dienst bewijzen. Op 24 februari ontvangen de Mancunians op Old Trafford Liverpool, dat samen met Manchester City in een felle titelstrijd verwikkeld is. Als City morgenavond zijn wedstrijd op Everton wint, komt het voor het eerst sinds lang op gelijke hoogte van de Reds - zij het dan met een match meer gespeeld.