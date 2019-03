Vincent Kompany wil van geen ophouden weten Kristof Terreur in Engeland

11 maart 2019

07u10

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Premier League De stekker blijft er nog voor onbepaalde tijd in. Een vierde landstitel, een Champions League, de FA Cup. Leeftijd en blessurestaat weerhouden Vincent Kompany (bijna 33) er niet van nog te dromen. Zijn afscheidstournee staat nog on hold. “Ik ben nog niet klaar om te stoppen.”

Het contractvoorstel voor een jaar extra bij Manchester City is nog niet tot in de puntjes onderhandeld, laat staan dat hij er zijn krabbel al heeft onder geplaatst. Zolang de officiële aankondiging van de nieuwe overeenkomst uitblijft, zal hij de vragen over zijn toekomst moeten counteren.

Zaterdagavond maakte hij er zich op het eind met een kwinkslag vanaf. Zijn testimonial, zijn huldigingmatch voor elf jaar bij Man City, is ingepland op 11 september in het Etihad Stadion. Een probleem: zoals de kaarten nu liggen zou zijn contract met City dan al 73 dagen zijn afgelopen. “Ik zal een ticket moeten kopen voor mijn eigen wedstrijd”, lachte Kompany.

