Vincent Kompany noemt Salah een ‘pussy’ na stevige tackle, Klopp briest: “Moeten we eerst bloed zien?” Kristof Terreur in Engeland

04 januari 2019

09u32 2 Premier League Een gevecht tot het einde. De Premier League heeft weer een titelstrijd. Op spirit en ook een beetje op klasse deelde Manchester City het ongeslagen Liverpool zijn eerste nederlaag toe. De kloof is teruggebracht tot vier punten. Zijn aanvoerder gooide er nog twee verbeten vuisten achterna, maar Vincent Kompany kreeg ook de wind van voren voor een stevige tackle op Salah. Liverpool-coach Jürgen Klopp: “Ik heb Kompany graag..., maar moeten we eerst bloed zien?”

Hij fluisterde Mo Salah lieve woordjes in. “Pussy”, aldus de Engelse liplezers. Doetje. Vincent Kompany (32) was niet lief voor de Egyptenaar nadat hij hem met een wilde tackle nochtans bijna in tweeën had geschopt. Voeten van de grond, geen controle. Rood concludeerden ze in de studio’s van de Engelse televisie, ref Anthony Taylor had een milder oordeel. Slechts geel. Een opgefokte Kompany ontsnapte. En begreep de commotie niet. “Ik dacht net dat het een geweldige tackle was.” Jurgen Klopp brieste. “Ik hou van Vincent Kompany, al van in de tijd dat hij bij Hamburg speelde, maar hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat hij voor zo’n overtreding niet uitgesloten wordt. Hij is de laatste man en maakt de fout. Als hij Mo vol raakt, is die out voor de rest van het seizoen.” Een aantal weken geleden trapte Virgil van Dijk de kuit van Dries Mertens met een gevaarlijkere tackle bijna in stukken. Toen hoorden we Klopp niet. Selectieve verontwaardiging eigen aan het voetbal.

Het overkomt Kompany tegenwoordig wel vaker. Als hij in zijn enthousiasme een fout wil rechtzetten, heeft hij wel vaker vlees mee. Is deel van zijn spel geworden. Minder klasse, wendbaarheid en snelheid, meer venijn. Kompany was gisteren allesbehalve perfect, maar ging voorop in de strijd. Op karakter.

Uitstervend ras

Zijn aanvoerder, zo weten ze bij City, is er één van een uitstervend ras. Een charismatische leider. Meestal wordt het stil in de kleedkamer als hij het woord neemt - of ze allemaal luisteren is een ander verhaal. Een speler die in interviews aan de vooravond van een wedstrijd van levensbelang de juiste woorden gebruikt, de juiste snaren raakt. Zie ook woensdag. Een rallying cry. Oorlogskreten. “Wat moet ik over Vincent zeggen”, zei Pep Guardiola woensdagmiddag. “Hij is meer dan een aanvoerder. Als hij fit is, is hij een ongelooflijk, ongelooflijk goede verdediger. Alleen is hij dat niet altijd. Ik maak me altijd zorgen om hem, maar hij heeft me hier ook erg geholpen met de spirit van het team. Daarom dat ik hem zo apprecieer. Een belangrijke speler met karakter en persoonlijkheid.”

Moet daaraan worden toegevoegd: Guardiola gebruikt hem dit seizoen nog zelden. Meestal als er geknokt en gekopt moet worden, minder gevoetbald. Zou het toeval zijn geweest dat hij gisteren voor het eerst dit seizoen in een topper zijn kans kreeg vanaf de aftrap, net nu City om gif verlegen zat? City stond alvast op scherp. Agressief, op het randje soms. Sergio Agüero, uitblinker Fernandinho en zijn leider als beste voorbeelden. De ouwe garde. Zijn krijgers.

City ontsnapte vroeg. Gered door het Haviksoog, de doellijntechnologie. Kompany stapte uit. Salah bediende Mané. Paal. Stones ontzette vervolgens de bal op Ederson en veegde de carambole met een ultieme challenge weg. Millimeterwerk, maar de bal was niet helemaal over de lijn, zo wees het slimme horloge van Taylor aan. Leve de techniek.

Firmino laten lopen

Op slag van rust profiteerde een bedrijvige Agüero van een pitmoment van Lovren, Liverpools meest labiele verdediger. De Argentijn knalde snoeihard aan de eerste paal binnen. Een schot met poeier en pit. Titelstrijd weer open.

Firmino kreeg het Etihad stil. Kompany liet hem voorbij het uur lopen. De Braziliaan kopte ongehinderd binnen, enkele ploegmaats keken naar hun patron. Kompany klapte in de handen en pepte zijn maats op. Na een fantastische counter telde Sané Liverpool uit.

Twee minuten voor tijd besliste een leeggestreden - of lichtgeblesseerde - Kompany zelf dat hij naar de kant kwam. Zijn trainer, die een andere wissel in gedachten had, overruled.

Hij balde nog een keer de vuisten. Vuurde zijn ploeg nog één keer aan en plofte dan op de bank. Job volbracht? Kevin De Bruyne kwam niet van de bank.