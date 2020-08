Vincent Kompany krijgt standbeeld aan stadion Manchester City SVL

17 augustus 2020

17u06 4 Premier League Het is de dag van Vincent Kompany (34). De kersverse hoofdtrainer van Anderlecht krijgt volgend jaar een standbeeld aan het Etihad Stadium van Manchester City. Kompany speelde elf jaar bij de Citizens. Ook zijn gewezen ploegmaat David Silva wordt vereeuwigd aan het stadion.

Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Tony Adams en Herbert Chapman staan te blinken aan het Emirates Stadium van Arsenal. Sir Bobby Charlton, George Best en Denis Law - The United Trinity - hebben hun eigen buste bij Old Trafford. En nu dus ook Vincent Kompany aan de andere kant van Manchester. De nieuwbakken coach van Anderlecht wordt door Manchester City vereeuwigd met een standbeeld aan het stadion. Kompany was elf jaar een vaste waarde bij de Citizens en was er ook jaren kapitein. Hij werd er vier keer kampioen en veroverde twee keer de FA Cup. Ook David Silva (34), die tien jaar voor City speelde en nu de club verlaat, krijgt een eigen beeldhouwwerk aan het Etihad Stadium.

“Silva en Kompany hebben hun stempel gedrukt op het team, de clubgeschiedenis en zelfs de Premier League in zijn geheel. Zij stonden mee aan de wieg van de mooie voetbalfilosofie die Manchester City vandaag uitstraalt”, klinkt het op de clubwebsite. “Hun standbeelden zullen een blijvende herinnering zijn aan de wondermooie momenten die Kompany en Silva ons gegeven hebben. Niet alleen als geweldige voetballers, maar ook als inspirerende ambassadeurs die deze club altijd met trots vertegenwoordigd hebben.”

