Vincent Kompany gespot als analist op Anfield aan de zijde van Jose Mourinho: “Wat ik mis? De magnitude van een topmatch”

Kristof Terreur in Engeland

10 november 2019

14u35 20 Premier League Speler-trainer-inspirator-aanvoerder-analist. Op Anderlecht is hij de laatste drie weken niet gefotografeerd. Voor wie zich zorgen maakte, hij is terecht. Manusje-van-alles Vincent Kompany (33) zit op Anfield in de studio’s van Sky Sports als analist voor Liverpool – Manchester City. In de zetel naast José Mourinho. Kompany: “Wat ik mis? De proportie van een topmatch, waar alles uit zijn context wordt geblazen. Als je wint, en als je verliest.”

Het vrij weekend bij Anderlecht komt hem goed uit. Kompany sluit zich aan bij het team van Sky Sports als analist voor de clash tussen Liverpool en ex-club Man City, de topper die de titelstrijd nu al in een beslissende plooi kan leggen.

De speler-trainer van paars-wit, nog altijd herstellend van een spierblessure, zit in de studio op Anfield aan de tafel naast onder andere Jose Mourinho, Roy Keane, Gary Neville, Jamie Carragher en co. Samen zullen de wedstrijd tot in de puntjes analyseren. Een straf team waar Sky behoorlijk wat geld heeft tegenaan gegooid. Ook Kompany zal er niet gratis komen zitten. “Wat ik mis? De proportie van een topmatch, waar alles uit zijn context wordt geblazen. Als je wint, en als je verliest”, vertelde Vince tijdens de voorbeschouwing op het Engelse topduel.

Kompany verliet Manchester City vorige zomer voor de uitdaging als speler-coach bij Anderlecht. In elf jaar won hij er vier titels en een handvol bekers. Binnen de club wordt hij nog altijd als een talisman gezien en in de kleedkamer geven ze regelmatig toe dat ze zijn invloed missen. Zie ook de getuigenis van Kevin De Bruyne in zijn het nieuwe boek ‘Treble Triumph’ dat Kompany naar aanleiding van zijn laatste seizoen bij Man City schreef met voormalig radiojournalist en diehard Man City fan, Ian Cheeseman.

“Vincent, zoals ik hem ken, is een zwerver”, zegt De Bruyne. “Hij is altijd hier, daar en overal tegelijk. Hij spreekt de mensen aan. Hij zoekt interactie. Ik denk dat wij spelers, die toch meer dan de helft van de tijd met hem hebben gespendeerd, niet beseffen wat hij ook achter de schermen doet. Hij vertelde zaken aan trainers, maakte opmerkingen tegen stafleden. En hij was altijd diegene die als laatste op de club bleef hangen, terwijl onze dag er al op zat.”

“Soms gaf Vinny een speech. Soms waren het korte toespraken, momenten dat hij ons oppepte, soms een aantal rake woorden voor de match. Zijn achterliggende reden was altijd dat hij ons als team vooruit wilde helpen. Om individuen aan te moedigen. Soms voelde hij aan dat hij niet veel hoefde te zeggen - iedereen heeft zijn problemen tijdens een seizoen. Ik vind dat hij enorm goed weet wat hij juist moet zeggen en hoe hij die boodschap ook moet overbrengen.”

“Hij weet welke snaren hij moet bespelen om je te raken. Dus je blijft naar hem luisteren. Ik zie soms mensen een speech van tien minuten geven en op het eind luistert er niemand meer. Zo is Vincent niet. Hij is to the point en accuraat. Hij is intelligent. Dat merk je, dat hoor je. Als aanvoerder heeft hij enorm veel geleerd en mensenkennis opgedaan. Ik denk dat hij tijdens zijn eerste jaren als kapitein anders was - minder kalm. En dat hij de spelers toen op een andere toon aansprak, maar dat is een natuurlijk groeiproces denk ik. Je rijpt als speler en zeker als aanvoerder.”

“In zijn laatste seizoen hier heeft hij nog een belangrijke rol gespeeld. Hij hield iedereen op de toppen van zijn tenen. Echt. Het was anders dan het jaar ervoor, waar we veel meer ademruimte hadden. Tijdens het ‘centurion-seizoen’ (waarin City de kaap van 100 punten rondde, red.) was het allemaal veel relaxter.”

“Vorig seizoen moesten we, met Liverpool in onze nek, gewoon elke match winnen. In de kleedkamer en achter de schermen speelde hij zijn rol perfect. De kleine dingen waar hij ons op wees. Hij herkende meteen wat we allemaal moesten doen om scherp te blijven - een van zijn sterke punten. Voetbal is een teamsport. Zelfs wanneer hij niet in de ploeg stond, bleef hij ons steunen en aanmoedigen. Op het veld was hij de laatste maanden eveneens immens.”

Zou Kompany tijdens zijn activiteiten als analist ook langs de kleedkamer van City passeren voor een pep-talk?