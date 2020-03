Vier jaar geleden nog kampioen met Leicester, nu wordt ‘man van 40 miljoen’ wellicht weggestuurd bij Aston Villa na kopstoot aan ploegmaat ABD

12 maart 2020

05u00

Bron: Daily Mail, BBC 0 Premier League Het kan verkeren. Vier jaar geleden schreef hij als sterkhouder nog mee aan het sprookje van Leicester City. Hij won de Premier League en speelde de Champions League met de ‘Foxes’. Maar na zijn transfer naar Chelsea - hij kostte zo’n 40 miljoen euro - ging het gestaag bergaf voor Danny Drinkwater (30). Met nu een zoveelste dieptepunt. De middenvelder moet wellicht vertrekken bij Aston Villa, de club die hem huurt van Chelsea, nadat hij een kopstoot uitdeelde aan ploegmaat José Ignacio Peleteiro - alias Jota.

Een sprookje was het. Leicester City dat in het seizoen 2015-2016 de Premier League won. Alle topclubs een hak gezet. Vaste pion op het middenveld van toenmalige coach Claudio Ranieri was Danny Drinkwater. Goeie passing, een man met wie je naar de oorlog kon. “’Drinky’ verdient deze titel”, aldus Ranieri. “Hij heeft personaliteit en is er altijd voor zijn ploegmaats.”

Dat was ook Chelsea niet ontgaan. In de zomer van 2017 namen de ‘Blues’ Drinkwater, een jeugdproduct van Manchester United, over voor een slordige 40 miljoen euro. Mede door blessureleed kon hij in zijn eerste seizoen bij zijn nieuwe club de verwachtingen niet inlossen. Onder Antonio Conte, die het duo Kante-Drinkwater terug samenbracht, kwam hij 22 keer in actie, veelal als invaller. Het jaar daarop (2018-2019) speelde hij welgeteld dertig minuten in de Supercup, verder bleef hij op de bank of de tribune. Drinkwater paste niet in de plannen van Maurizio Sarri. En wat er in april 2019 gebeurde, maakte zijn situatie bij Chelsea allesbehalve makkelijker.

In de vroege uurtjes van een maandagochtend crashte de Engelsman - goed voor drie caps bij de nationale ploeg van bondscoach Gareth Soutgate - met zijn Range Rover tegen een muur. Wat bleek: Drinkwater had gedronken. Hij had tweemaal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed en kreeg een rijverbod van liefst twintig maanden opgelegd. Weg imago. Frank Lampard moest ‘m dit seizoen niet hebben in zijn team. Burnley bracht oplossing en nam Drinkwater over op huurbasis.

Vechtpartij

Maar ook op Turf Moor kon Drinkwater niet aarden. Twee wedstrijden in een halfjaar. Pijnlijke cijfers voor een middenvelder van 40 miljoen. Over pijnlijk gesproken... Tijdens een avondje uit na een verloren duel tegen Liverpool (31 augustus 2019, 0-3) knoop Drinkwater een gesprek aan met de vriendin van Kgosi Ntlhe, verdediger van Scunthorpe United. Daar was die laatste niet van gediend, maar Drinkwater zei tegen hem: “Dat maakt mij niet uit. Ze gaat met mij mee naar huis.”

Hierop ontstond een vechtpartij. Een groep van zes mannen takelden de middenvelder toe. Drinkwater werd tegen de grond geslagen en ze begonnen op zijn enkels te springen in de hoop dat hij zijn benen zou breken. Het bleef bij een enkelblessure die hem een maand aan de kant hield.

Danny Drinkwater was attacked by a gang of 6 men outside Manchester’s Chinawhite club after he attempted to chat up Scunthorpe United player Kgosi Ntlhe’s girlfriend.



He was curled up in a ball whilst the gang stamped on his ankles attempting to break his legs. pic.twitter.com/SkY6yu4hLV Up the Chels’(@ UpTheChelsCFC) link

Drinkwater mocht afgelopen januari alweer vertrekken bij Burnley. Aston Villa, vechtend tegen de degradatie en de ploeg van ex-Genkie Aly Samatta, nam hem in huis. Zijn debuut werd een drama. 6-1-nederlaag tegen Manchester City, Drinkwater sloeg een slecht figuur.

Twee maanden en amper drie gespeelde matchen later dreigt de inmiddels 30-jarige Drinkwater, die nog maar weinig krediet over heeft, te moeten vertrekken bij Villa. Na een meningsverschil op training zou hij zijn ploegmaat Jota een kopstoot gegeven hebben. De druppel, zo lijkt. Drinkwater - op de dool sinds zijn vertrek bij Leicester - zal wellicht moeten terugkeren naar moederclub Chelsea, waar hij nog een contract heeft tot 2022. Al lijkt de kans klein dat hij daar nog aan de bak zal komen. Waar zijn toekomst dan wel ligt? Time will tell.