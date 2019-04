Viel Mo Salah te makkelijk om belangrijke penalty voor Liverpool te versieren? “Een duik met score van 9.9” ODBS

21 april 2019

22u47 2 Premier League Haasje over, nog maar eens. Man City en Liverpool geven elkaar geen duimbreed toe in de titelstrijd. Na de 1-0 van City tegen Spurs gisteren, brachten de ‘Reds’ de lastige uitmatch tegen het degradatie vechtende Cardiff tot een goed einde (0-2). Achteraf was er vooral veel te doen rond Mo Salah, die weer een penalty versierde. Thuiscoach Warnock beschuldigde de Egyptenaar ervan een duiker te zijn.

Wijnaldum brak na de pauze de ban, nadat Firmino in de eerste helft de beste kans had gemist. Milner zette Liverpool vanop de penaltystip op veilig nadat ook Cardiff enkele keren dreigde. Zo miste Morrison dé kans op 1-1. Een zure pil voor Cardiff én Warnock, die gefrustreerd uithaalde naar Salah. De coach vergeleek hem met de Britse olympische duiker Tom Daley. “Ik vond het een erg lichte strafschop”, sprak Warnock. “We gaven hem er natuurlijk wel de mogelijkheid toe, niet? Morrison had zijn armen rond hem. Maar finaal was dit een score van 9.9 voor Tom Daley. Ik denk niet dat hij hoger had kunnen opspringen vanop de duikplank.”

“Ik ben er zeker van dat ze weer zullen zeggen dat Warnock aan het zagen is. Maar dan hadden wij ook een penalty moeten krijgen, toen ook Morrison aan het shirt getrokken werd. Op Sky zei Graeme Souness dat het bij de letter van de wet een penalty was omdat hij een duidelijke kopkans ontnomen werd. Zo’n penalty’s krijgen wij nooit. Ik vrees dus dat we die dit seizoen nooit zullen krijgen. Klopp zou eens van job moeten wisselen met mij. Dan zou hij eens zien hoe het er hier aan toegaat.”

Woensdag staat de inhaalmatch op het programma voor Man City, dat twee punten minder telt dan Liverpool. Dan is het Man Utd - Man City. Liverpool, dat nog maar één keer verloor dit seizoen (nipt bij Man City), zit alweer aan negen opeenvolgende zeges op rij in alle competities. “Dit was een typische match waarin we konden uitschuiven, maar mijn spelers waren opnieuw ongelofelijk”, aldus een opgeluchte Klopp. Liverpool speelt nog thuis tegen Huddersfield en Wolverhampton en op Newcastle. Man City trekt na de Manchester derby nog naar Burnley en Brighton en ontmoet thuis Leicester.