VIDEO. Zijn eerste goal in de Premier League: aan Youri Tielemans hangt nu al een prijskaartje Kristof Terreur in Engeland

09 maart 2019

17u53 0 Premier League Een binnenkomer met ballen. Na de twee assists volgde nu zijn eerste doelpunt. Na amper vijf weken in Engeland dirigeert en stuurt Youri Tielemans (21) bij Leicester. Fans gooien zich aan zijn voeten. “Sign him up, sign him up, leg hem vast”, weerklonk opnieuw. Aan Tielemans hangt nu al een prijskaartje. Jamie Vardy eiste de hoofdrol op met zijn century voor The Foxes.

Tijdens de gesprekken over de uitleenbeurt informeerde Leicester eind januari terloops welke prijs Monaco in gedachten had voor een definitieve verkoop van Youri Tielemans. Volgens insiders bij Leicester bedroeg het bedrag 45 miljoen euro. 15 miljoen euro boven zijn clubrecord. Bij The Foxes slikten ze eens. Uiteindelijk opteerde Leicester voor een huur zonder aankoopoptie.

De eerste van Youri Tielemans bij @LCFC op aangeven van niemand minder dan @vardy7 ! 🔝💪 pic.twitter.com/0Cbm8MPbXd Play Sports(@ playsports) link

Als de club zijn uitstekend presterende huurling vast wil leggen, moet er worden onderhandeld. Ondertussen volgen andere clubs, die Tielemans al een tijdje op de radar hebben staan, het dossier mee. Iedereen heeft het gezien: het jeugdproduct van Anderlecht is de Premier League met veel stijl binnengewandeld. Swagger.

Youri Tielemans: that’s how you walk into a new league.



⏱ 5 games

⚽️ 1 goal

🅰️ 2 assists#lcfc pic.twitter.com/8w6bfVbKrU Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Vijf matchen, twee assists en vandaag, tegen Fulham, zijn eerste doelpunt. Een inlegger met zijn linker op aangeven van Jamie Vardy. Ze tellen allemaal en in het King Powerstadion hebben ze een nieuwe lieveling gevonden. Vorige week gehoord op Watford, na een knappe assists: “Sign him up, sign him up. Leg hem vast.” Zaterdagmiddag klonk dat opnieuw in de tribiune en op sociale netwerksites. Harten zijn veroverd.

Na 70 minuten en bij een 1-1 tussenstand mocht hij moegestreden naar de kant. Aan het tempo van de Premier League is het nog wennen. Leren doseren. Het gaat twee versnellingen sneller dan in Frankrijk. Met zijn 100ste en 101ste voor Leicester bezorgde Vardy zijn team in het slot de zege (3-1).

Wat in zijn eerste matchen opviel, heeft hij in de drie erna doorgezet: Tielemans neemt op het veld de touwtjes in handen. Met voeten, met de mond. Een blijk van maturiteit. Hij wijst ploegmaats waar ze moesten lopen. Hij stuurt anderen bij. Bij stilstaande fases gaat hij mee overleggen. Op andere momenten steekt hij de vingertjes in de lucht om het elftal mee te organiseren.

🗣 @GaryLineker: "Youri - of is het "You'ri" - Tielemans heeft een goeie pass in de voeten. Ik betwijfel of @LCFC ooit al eerder zo'n zaakjes deed in de Franse competitie..." pic.twitter.com/5wbWSM1UMd Play Sports(@ playsports) link

Alsof hij al jaren rondloopt op Leicester - in feite zijn het vijf weken. “Misschien is dat gewoon iets wat in me zit”, vertelde Tielemans ons veertien dagen geleden. “Kijk, ik ken deze groep een aantal weken en voel me gewoon goed. Fysiek en mentaal. Er is mij ook gevraagd om die lijnen open te zetten. Ik probeer mijn ding te doen. Om de ervaring uit mijn jonge carrière te delen.”

Juiste club

Daar hebben de trainerswissel weinig aan veranderd. Tielemans blijft punten scoren, zelfs al verloor Leicester drie op vijf keer met onze landgenoot punten. Krediet opgebouwd bij spelers, fans en ook nieuwe coach Brendan Rodgers, die drie weken na de komst van Tielemans overnam van de gecontesteerde Claude Puel.

De vierde trainer waar hij dit seizoen onder mag werken. Eerst Leonardo Jardim bij Monaco, een coach met wie het niet klikte. Vervolgens Thierry Henry, die hem op een schavotje plaatste en hem zelfs tot aanvoerder promoveerde. En uiteindelijk Claude Puel, die het ondanks een samenwerking van zeventien dagen erg voor hem had. Zie ook de verantwoordelijkheden die hij de huurling als balansbrenger had meegegeven. Rodgers wijzigde niets aan.

Ondanks de wisselvallige resultaten vindt Tielemans middenmoter Leicester de juiste club om zijn carrièrecurve weer vaart mee te geven na de mislukking in Monaco. Tielemans: “Ik denk dat Monaco ook wel aanvoelde dat het goed was om andere oorden op te zoeken. Dit kwam goed uit. We zullen op het eind van het seizoen zien of dit de juiste stap was. Maar ik voel me goed.”

Youri Tielemans gooit nu ook hoge ogen in de @premierleague! 🎯👌 pic.twitter.com/8Sjb0CZuB7 Play Sports(@ playsports) link

Reputatie meegebracht

Tielemans en zijn gezinnetje namen hun intrek in een appartement. “De mensen zijn hier zo vriendelijk tegen mij”, vertelde hij deze krant. “Ik voel me al thuis. Dat ik snel een flat vond, heeft de aanpassing ook versneld. Ik ben niet het type dat vaak uithuizig is. Geef mij maar mijn gezinnetje.” Aan lokale media heeft hij ondertussen al mogen vertellen over zijn judoverleden, van de blauwe band tot het blauwe shirt, en ook in het stadion voel je de ontlading als hij een goeie pass heeft verstuurd.

De vista van Youri Tielemans in combinatie met de snelheid van @vardy7, dodelijk! ☠ pic.twitter.com/a1VU3lQiQ6 Play Sports(@ playsports) link

Zo gaat dat doorgaans in een nieuwe omgeving. Tielemans is in Engeland immers een speler met een reputatie. Een wonderkind voor de jonge gamers, die hem kennen als uitmuntend talent uit de FIFA-series en Football Manager. Velen waren verrast dat hij ‘maar’ bij Leicester terechtkwam. Komt ervan als de algoritmen de verwachtingen opkloppen.

Een lineaire wet: een zestienjarige sterkhouder bij een team dat in de Champions League speelt, zal in een rekenmodel altijd een hoger potentieel toegekend krijgen dan een leeftijdsgenoot die nog ergens bij de reserven rondloopt. De beperkingen van de wiskunde. Niemand die een carrièreverloop kan voorspellen, maar ze bepalen wel mee de perceptie.

25 miljoen

Tielemans: “Als je jong bent, zoek je na een match op wat mensen over je zeggen. Eens je ouder wordt, leer je dat loslaten. Wat de buitenwereld denkt, deert me niet meer.” In tegenstelling tot in Monaco, waar hij verwenst werd, zal hij weinig negatiefs vinden. De wittebroodsweken. Ze vragen om een vervolg, zelfs na een goal en twee assists.

Bij Monaco kijken ze goedkeurend mee: Tielemans drijft zijn prijs op. Dat was de bedoeling. Straks rinkelt er opnieuw een kassa: die 25 miljoen euro die ze in 2017 op de rekening van Anderlecht stortten willen ze meer dan recupereren.

