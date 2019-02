VIDEO. Youri Tielemans pakt Engeland in met eerste assist: “Briljant vermomd” GVS

26 februari 2019

De eerste Premier League-assist van Youri Tielemans is een feit. Met een pientere en splijtende pass zette de Rode Duivel zijn Leicester-collega Gray op weg naar de openingsgoal tegen Brighton & Hove Albion. Daarmee gaf het jeugdproduct van Anderlecht zijn sterke start bij z’n nieuwe werkgever extra glans. De fans van ‘The Foxes’ gingen uit hun dak bij zoveel schoonheid, en ook bij BBC haalden ze de loftrompet boven. “Football Manager-wonderkind Tielemans krijgt veel ruimte, weet precies niet wat te doen, maar heeft een briljant vermomde steekpass in huis om de 1-0 in te luiden. Youri laat zien waarom hij zo hoog aangeschreven staat”, klonk het.

The Foxes - met nieuwbakken coach Brendan Rodgers nog in de tribune - wonnen uiteindelijk met 2-1. Jamie Vardy zorgde op het uur voor de dubbele voorsprong, de aansluitingstreffer van Davy Propper kwam te laat. Een moegestreden Tielemans - hij woekert nog met de krachten - ging na 70 minuten naar de kant. Ex-Club Brugge-speler José Izquierdo viel bij de bezoekers tien minuten voor tijd in.

Youri Tielemans in the league this season:



🇫🇷 Monaco: 20 games, 1 assist

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Leicester: 3 games, 1 assist



The Foxes will hope he keeps adding to that now. 🎯 pic.twitter.com/mV8c396AWR Squawka Football(@ Squawka) link

When Leicester sign Tielemans? #UNBELIVERPOOL !!(@ KwekuDankyi) link

Would love to see Youri Tielemans bang one in from long range. Quite a specialist Sukhraj Singh(@ unitedftbl) link

Tielemans really is a class signing for Leicester City JG™️(@ GolazosJoe) link

I've asked before and I'll ask again, how many blood sacrifices did Leicester make to get Youri Tielemans on loan? What a baller. Rob Palmer(@ RobPalmer_OTI) link

First live viewing for me of Youri Tielemans tonight. Looks a player! #LCFC Steve Madeley(@ SteveMadeleyWWA) link

Tielemans pass 😍😍😍😍 Psalmy(@ 7salmy) link

Why none of the big teams snapped up tielemans I don’t know



Absolute baller Daniel Perkins(@ daniel__perkins) link

Sigurdsson breekt record van Gudjohnsen

Er werden nog drie andere duels gespeeld in de Premier League . Everton won op bezoek bij laagvlieger Cardiff City (0-3) dankzij een goal van Dominic Calvert-Lewin en twee goals van Gylfi Sigurdsson. De 29-jarige middenvelder kroonde zich daarmee tot meest scorende IJslander ooit in de Premier League. Tot vandaag stond hij met 55 goals op gelijke hoogte met Eidur Gudjohnsen - de man die ook in Brugge te bewonderen was. Met 57 goals vestigt de Everton-speler dus een nieuw record, dat hij uiteraard zal proberen nog verder aan te scherpen.

Dendoncker verliest van hekkensluiter

Huddersfield Town - Wolverhampton Wanderers eindigde in 1-0 door een goal van Steve Mounié in blessuretijd. Bij de bezoekers speelde Leander Dendoncker een hele match. Laurent Depoitre kwam bij Huddersfield niet van de bank. Isaac Mbenza zat niet in de selectie. Huddersfield blijft ondanks de zege de PL-hekkensluiter.

Tot slot haalde Newcastle United het met 2-0 van Burnley, dat aantrad zonder de geblesseerde Steven Defour. Na zijn knieoperatie, die hem het WK kostte en negen maanden aan de zijlijn, blijft de kuit opspelen.