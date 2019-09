VIDEO. Waarom Vincent Kompany een Manchester City-icoon is Redactie

11 september 2019

Meer dan tien jaar lang ‘Citizen’, 360 matchen, in zijn eerste seizoen als kapitein meteen de titel na een iconische kopbalgoal tegen Manchester United, in het laatste seizoen zijn vierde landstitel na die fantastische knal tegen Leicester, naast ook twee FA Cups en vier League Cups: Vincent Kompany, die vanavond zijn afscheidsmatch in het Etihad Stadium speelt, is een City-legende.