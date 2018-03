VIDEO: Tv-zender zet Liverpool-icoon aan de deur na spuwincident met 14-jarig meisje: "Ronduit walgelijk" GVS

12 maart 2018

18u06

Bron: The Mirror 18 Premier League Liverpool-legende en voetbalanalist Jamie Carragher (40) is door de Britse zender Sky Sports ontslagen. De voormalige verdediger liet zich van zijn slechtste kant zien door op de autosnelweg te spuwen naar een fan en diens 14-jarige dochter. Enig probleem voor de Brit: alles werd fijntjes vastgelegd op beelden. Ondanks het feit dat Carragher inmiddels zijn excuses aanbood, kreeg hij zijn C4 bij Sky Sports.

Jamie Carragher, tussen 1996 en 2013 goed voor 508 wedstrijden bij Liverpool, was op de terugweg van Old Trafford waar hij voor de voetbalzender Sky Sports de partij tussen Manchester United en Liverpool onder de loep nam. 'The Reds' verloren met 2-1 en daar had een supporter van de thuisploeg schijnbaar alle plezier in. De man had immers in de smiezen dat Carragher naast hem reed op de autosnelweg, trok zijn aandacht en wreef hem het verlies onder de neus.

Het Liverpool-icoon liet zich uit de tent lokken, want wanneer beide raampjes naar beneden gingen, spuwde Carragher plots in het gezicht van de bestuurder. Ook zijn 14-jarige dochter op de passagiersstoel kreeg ervan langs, zij zou speeksel op het voorhoofd hebben gekregen en barstte nadien in tranen uit. Een serieuze misrekening van Carragher, want het meisje filmde alles, waardoor de voormalige international nu hard werd aangepakt door de Engelse media.

"Walgelijk"

"'Hey Jamie, goede uitslag. 2-1. Haha', riep ik naar hem toe. Plots veranderde zijn gezicht en zag ik hem spuwen", vertelde de United-fan na het incident tegenover The Mirror. Ook de mama - niet aanwezig in de auto - deed haar zegje. "Ik ben buitengewoon boos en teleurgesteld. Wat heeft mijn dochter misdaan? Je ziet toch dat het nog een kind is? Spuwen naar iemand is het laagste van het laagste. Gewoonweg walgelijk."

Maar ook Carragher mocht zich verdedigen bij de Engelse krant. "Hij daagde me wel twee of drie keer na elkaar uit. Eerst reed ik weg, maar hij bleef me maar jennen. Ik verloor mijn kalmte. Ik had het niet mogen doen, maar ik dacht: 'wat voor een volwassen man is dit als hij zulke zaken doet wanneer hij met zijn dochter in de auto zit?'"

Op het matje

Toch kreeg de analist 's avonds spijt van zijn daden en zocht telefonisch contact met de dochter om zich te excuseren. "Ik wil me verontschuldigen en hoop dat je oké bent", vertelde Carragher aan de telefoon. Het meisje apprecieerde het gebaar en bestempelde alles als vergeven en vergeten. Ook op Twitter stak hij de hand in eigen boezem. "Ik ging veel te ver. Ik heb me vanavond persoonlijk geëxcuseerd bij de familie. Ik werd 3 à 4 keer uitgedaagd op de autoweg terwijl ik gefilmd werd en verloor mijn zelfbeheersing. Daar zijn geen excuses voor."

Maar ondanks zijn spijtbetuigingen was de zaak daarmee niet gesloten. Sky Sports was immers niet te spreken over het incident en riep zijn analist op het matje. Niet veel later was de carrière van Carragher bij Sky Sports voorbij. "Sky neemt dit voorval bijzonder ernstig en veroordeelt Jamie's daden ten stelligste", aldus de Britse zender in een persmededeling. "Dat hebben we hem persoonlijk meegedeeld. We hebben het contract met hem ontbonden."

