VIDEO: Tekende Sterling hier voor "de ergste misser in de geschiedenis van het Engels voetbal"?

04 februari 2018

Raheem Sterling is bezig aan een uitstekend seizoen. 14 treffers in 23 wedstrijden in de Premier League, de cijfers liegen er niet om. En toch liet de Engelsman gisteren in zijn 24ste competitiewedstrijd het na om zijn statistieken wat op te vijzelen. Kevin De Bruyne stuurde met een perfecte dieptepass Kyle Walker weg. Die bracht het leer perfect voor, richting Sterling. De 23-jarige speler met Jamaicaanse roots miste echter onbegrijpelijk. Op slechts enkele meters van het doel van Burnley kreeg Sterling het nog voor elkaar om de bal naast te plaatsen. Journalist van The Guardian Sachin Nakrani had het zelfs over "de ergste misser in de geschiedenis van het Engels voetbal". Klein detail: Nakrani is ook een fan van Liverpool. De ploeg waar Raheem Sterling zo gehaar is na zijn transfer.

Het brak City zelfs zuur op, want de autoritaire leider kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Burnley. Pep Guardiola haalde Sterling niet veel later naar de kant, maar bedekte de misser met de mantel der liefde. "Dat is voetbal, dat kan gebeuren. De volgende wedstrijd zal hij wel scoren", aldus de trainer van Manchester City.

Proof that Raheem Sterling is a FIFA 18 glitch pic.twitter.com/bUvlO5vRNA Simon Knights(@ SimonKnights) link