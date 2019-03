VIDEO. Romelu Lukaku leest gemene tweets over zichzelf voor (en hij is allerminst onder de indruk) YP

11 maart 2019

11u30 1 When the hate don’t work 🤬🤫 @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/hzjUT86FyP PUMA Football(@ pumafootball) link

Nadat hij in drie wedstrijden op rij telkens twee keer had gescoord, zweeg het kanon van Romelu Lukaku afgelopen weekend in de verloren topper tegen Arsenal (2-0). Hier en daar kwam er ook kritiek van Man United-fans die vonden dat hij te veel kansen de nek had omgewrongen, maar met kritiek weet onze landgenoot wel raad. Dat bewees hij ook nog een keer in een filmpje dat Puma, zijn schoensponsor, gisteren de wereld in stuurde. De spits las op vraag van het sportmerk enkele gemene tweets over zichzelf voor. En hij was allerminst onder de indruk...