VIDEO. Rashford bezorgt Man United -zonder Lukaku en Fellaini - in toegevoegde tijd volle buit in Bournemouth

Rashford bezorgt Man United -zonder Lukaku en Fellaini - in toegevoegde tijd volle buit in Bournemouth

03 november 2018

15u22 0 Bournemouth BOU BOU 1 einde 2 MUN MUN Manchester United Premier League Manchester United heeft op de elfde speeldag van de Premier League pas in de extra tijd de volle buit gepakt in Bournemouth. Romelu Lukaku werd door coach José Mourinho niet in de wedstrijdkern bij ManU opgenomen, Marouane Fellaini ontbrak met een blessure.

Halfweg stond het 1-1. Wilson (11de minuut) bracht de thuisploeg op voorsprong, maar Martial stelde over het halfuur gelijk. De bezoekers leken op weg naar een draw, maar Rashford zorgde diep in de toegevoegde tijd dan toch voor winst voor het team uit Manchester.

In het winnende kamp dus geen Lukaku. De Belg is niet meteen aan zijn productiefste periode bezig in Engeland. De laatste goal van de 25-jarige Rode Duivel dateert al van midden september, in de 1-2-zege bij Watford. Een officiële reden voor de afwezigheid van ‘Big Rom’ leek er niet. Mogelijk gunde coach José Mourinho zijn aanvaller wat (mentale) rust, zo klonk het in Britse media.

Even voor de aftrap gaf Mourinho dan toch meer uitleg aan BT Sport. “Tijdens de training gisteren, na de persconferentie, voelde hij iets wat de komende dagen onderzocht moet worden”, verklaarde de Portugees. “Daarom maakte Lukaku niet mee de verplaatsing en kozen we ervoor te starten met Alexis Sanchez.” United is zesde met 20 punten. Die plaats deelt het met Bournemouth.