VIDEO. Ook die andere Belgische spits was op de afspraak: Batshuayi opnieuw belangrijk voor Palace met stevige plaatsbal TLB

03 maart 2019

10u03

Bron: Play Sports 0

Romelu Lukaku ging gisteren met veel aandacht lopen in Engeland, maar ook Michy Batshuayi stond weer aan het kanon. De Rode Duivel scoorde de 0-2 in de 1-3-overwinning van Crystal Palace op het veld van Burnley. Op aangeven van toptalent Wan-Bissaka verschalkte onze landgenoot Burnley-keeper Tom Heaton met een stevige plaatsbal in de bovenhoek. ‘Batsman’ werd in minuut 83 overigens vervangen door Christian Benteke en bij Burnley ontbrak de geblesseerde Steven Defour. Door de zege liet Palace Burnley overigens achter zich in de stand. De ‘Eagles’ zijn dertiende met 33 punten, Burnley bekleedt de zestiende plaats met 30 punten.

De knappe treffer van Batshuayi:

.@mbatshuayi, altijd een garantie op goaltjes! :soccer::heart_eyes: pic.twitter.com/2PIpV0UyGF Play Sports(@ playsports) link